No Sin Música sigue creciendo con seis nuevas confirmaciones

La quinta edición del festival No Sin Música sigue creciendo. Los organizadores anunciaron ayer a través de las redes sociales los seis nuevos nombres que se incorporan al musculoso cartel de este año. León Benavente, Full, Varry Brava, Mario Díaz, Champagne y Man or Ant son los artistas que se anunciaron ayer y que estarán en el escenario del Muelle Ciudad de Cádiz del 20 al 22 de julio.

León Benavente es un grupo español de indie rock formado en 2012 y surgido de la reunión de cuatro veteranos músicos: Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú, que toman su nombre de la carretera que une León con la localidad zamorana de Benavente. Estos músicos llegarán a Cádiz con un nuevo trabajo discográfico, En la selva, un álbum con cuatro canciones.

Dos de las nuevas incorporaciones son gaditanas: Champagne y Man or Ant

Desde Sevilla estará en el No Sin Música la banda Full, también con nuevo disco, el titulado Tercera Guerra Mundial. En las redes sociales, el grupo se congratulaba de volver a Cádiz después de que fueran reclamados por sus seguidores. Su última actuación fue, en abril del año pasado, en La Posada de Babilonia.

Varry Brava, por su parte, es un grupo de indie pop creado en Murcia hace ocho años. Está formado por Óscar Ferrer (vocalista), Aarön Sáez (guitarra y teclados) y Vicente Illescas (guitarra). Su último álbum, Safari emocional, vio la luz el pasado año.

Estará de nuevo en Cádiz, y de nuevo en el festival No sin Música, el cordobés Mario Díaz, que ya cantó en la edición de 2014. Lo hará después de participar en la Primavera Trompetera, en Jerez, a finales de este mes de marzo. Allí comenzará la última parte de su fin de gira quien fuera líder de Los Aslándticos.

Las dos últimas confirmaciones conocidas el día de ayer fueron de grupos gaditanos: los isleños Champagne y la banda de rock Man or Ant. Champagne son Paolo (Antonio), Bambino (Alberto) y Dani, un grupo nacido en el verano del 2002 a raíz de una anterior formación llamada Dun y que ahora promociona su último trabajo, Flotando alrededor. Man or Ant, por su parte, hacen lo propio con el disco Fade to South, lo último del grupo gaditano formado por Antonio Reina (guitarra eléctrica y voz), Manuel Ruiz (guitarra acústica y voces) Jorge Burgos (bajo y voces) y Rafa González (batería). El disco fue presentado hace poco más de un mes en la sala El Pelícano de la capital.

Estos artistas completan un cartel del que ya se conocían nombres como Lori Meyers, Rosendo, M Clan, Iván Ferreiro, Sidone, Miss Cafeína, Quique González y Los Detectives, Coque Mala, Los Zigarros, The Electric Aley, Guillermo Alvah y Los Predicadores y Detergente Líquido.

Los impulsores del No Sin Música quieren celebrar el quinto aniversario de esta cita musical, que arrancó en el patio del colegio San Felipe Neri, con novedades y con un aumento del aforo. Aunque se ha suprimido la jornada de inauguración de puertas abiertas, que el año pasado sirvió de toma de contacto con el festival, ese día se ha incorporado al certamen propiamente dicho, pasando así de dos a tres días. Y si en 2016 el aforo fue de 10.000 personas, el listón de este año se sitúa entre los 12.000 y los 15.000 asistentes.

Tras agotar en unos minutos después de su lanzamiento los abonos que la organización puso a la venta por 20 euros, allá por el 4 de enero, asistir al No Sin Música en julio será posible con los abonos que aún quedan a la venta por 32 euros, que se pueden adquirir en la web del festival, o un abono VIP al precio de 55 euros. 60 euros vale, por un parte, el transporte al festival en barco y el camping situado en El Puerto. En este caso, no están incluidas las entradas para asistir a los conciertos.