No Sin Música celebrará su quinto aniversario creciendo en días y aforo

Lori Meyers, Sidonie, Miss Caffeina y Los Zigarros. A las doce en punto del mediodía de ayer la organización del festival No Sin Música desvelaba los primeros nombres del cartel de su quinto aniversario y, junto a ellos, la posibilidad de adquirir los abonos para la próxima cita en el puerto de Cádiz a precio reducido. Apenas había transcurrido media hora cuando los abonos de 20 euros habían volado. "Además de los artistas, creo que ha sido muy importante la buena imagen que el festival dio el año pasado y el buen sabor de boca que dejó en la ciudad", explica Omar Osuna, uno de los impulsores de la cita que este año crece en días y aforo.

Así, entre los próximos 20 y 22 de julio el Muelle Ciudad volverá a transformarse en escenario de un evento que en su quinta edición elimina el primer día de entrada libre absorbiendo esa jornada inaugural "el festival propiamente dicho dándonos así la oportunidad de trabajar más esa jornada con un cartel más en la línea de todo el festival y pudiendo así traer a más bandas", explica Osuna sobre una cita que en años anteriores se reservaba para un solo grupo y varios dj´s.

También crece "un poco y dentro de las posibilidades de la ciudad y del recinto" el aforo destinado al No Sin Música en el puerto gaditano. De esta forma, "si el pasado año teníamos un aforo para unas 10.000 personas, este año nos gustaría estar entre las 12.000 y 15.000, siempre y cuando, el espacio lo permita y el plan de seguridad, por supuesto", apostilla Osuna que sí que expresa la intención del festival de "seguir haciendo Bahía".

"Además del camping que siempre ofrecemos, y teniendo en cuenta que en Cádiz capital hay sólo unas 2.800 camas, nos gustaría incidir en la idea de pernoctar en la Bahía aunque para ello nos gustaría que hubiera un apoyo del transporte público", explica el organizador que ve un buen ejemplo en el festival Bime de Bilbao "al que hemos ido este año y donde hemos podido ver la vida que da tanto a la ciudad como al propio festival que algunas líneas de transporte público funcionaban toda la noche". Por ello, aunque Osuna ve complicado "el tema de los autobuses" sí que le gustaría que se contemplara la posibilidad "aunque sea de algunos trenes con paradas en Puerto Real, San Fernando, El Puerto, Chiclana y Cádiz pues creo que además de ser bueno para el festival sería muy beneficioso para dar una imagen de ciudad moderna y que reforzaría la oferta de ocio de esas localidades también en esos días, además de contribuir al tema ecológico que desde No Sin Música venimos defendiendo", recuerda.

En cuanto al resto del contenido del 5º No Sin Música, el organizador, junto a Faly Hermida, defiende "la calidad" del resto del cartel que irán desvelando poco a poco y donde convivirán propuestas rock e indie de las primeras espadas del país como nuevos valores gaditanos y de la provincia. "El año pasado dimos también el salto con una presencia internacional (los mexicanos Molotov) y para la próxima edición lo estamos intentando aunque está resultando un poco complicado pero, vamos, que lo seguimos intentando", asegura.

"Sí te puedo decir que el cartel es muy guay -dice intrigante- y que vamos a mantener las iniciativas que nos han funcionado porque creemos que las cosas buenas no hay que cambiarlas". De esta forma, y aunque aún no puede precisar la propuesta, el No Sin Música volverá a tener presencia más allá de la reja del Muelle como ocurrió el pasado año con distintos escenarios en algunos rincones de la ciudad.

"Por ahora, el arranque no ha podido ser mejor", se congratula Osuna por el primer día de venta de abonos que "ha superado las expectativas" de la organización y que confirma el interés del público por una cita que el pasado año consiguió en sus dos días de celebración a 18.500 asistentes, más 10.000 personas (en rotación con un pico de máxima afluencia de 5.000 personas) en la jornada inaugural de puertas abiertas.

"Es que el año pasado fue mucho, fue genial, y por eso nosotros tenemos tantas ganas de festival ya, de ponerlo en marcha y de ir contando a la gente todas las cosas que tenemos preparadas", advierte ilusionado.

Las primeras confirmaciones, al menos, han supuesto un buen aliciente para los festivaleros que han agotado los abonos de 20 euros (aún quedan tickets de 26 euros y bonos vips de 35 euros, más gastos de gestión) para ver y escuchar En la espiral de los granadinos Lori Meyers, disfrutar de los 20 años de carrera del trío barcelonés Sidonie con El peor grupo del mundo, viajar a Detroit con Miss Caffeina y decir A todo que sí con Los Zigarros. Y lo que queda...