No Sin Música cierra cartel con artistas como Amaral, El Langui y Depedro

El quinto aniversario del festival No Sin Música ya tiene cartel definitivo. Amaral, El Langui, Depedro y El Kanka, entre otros artistas, han sido los últimos nombres que se han dado a conocer desde que a principios de este año la organización anunciara las primeras presencias de la cita que se vuelve a celebrar en su emplazamiento ideal, el Muelle de Cádiz.

Amaral, al igual que Rosendo (confirmada su asistencia hace ya unos meses) son viejos conocidos del encuentro ya que la formación fue la gran cabeza del cartel en su segunda edición, en los tiempos en que NSM se celebraba en junio y en el patio del colegio San Felipe Neri. De aquel segundo año de vida, el año en el que ya se presentía que esta apuesta musical había nacido para quedarse, la organización también repite con León Benavente, Mario Díaz y la banda gaditana The Electric Alley.

El Kanka, otra de las últimas buenas nuevas que se reservaban el equipo formado por Omar Osuna, Quique García Agulló y Faly Hermida, también ha pasado por las tablas del festival inaugurando en 2015 aquel Hola No Sin Música -una pequeña jornada de conciertos gratuitos en el recinto- que ha sido sustituida este año por un día más de festival propiamente dicho (con un cartel de pago y del mismo peso que las dos jornadas que le siguen).

Más presencias: El Langui (exLa Excepción). Otra agradable y reciente noticia para los aficionados al rap y a la música comprometida que ven como No Sin Música va abundando en esa línea que, quizás, ha tenido más abandonada en ediciones anteriores.

Y sin perjuicio del rock y el indie, gloria a los dos, que siguen mandando en un cartel que también se rotula con el nombre de Depedro, tal y como ayer pudimos saber. Depedro, el proyecto más personal del músico Jairo Zavala, es uno de las propuestas musicales más interesantes de los últimos tiempos tal y como ha quedado demostrado con su trabajo El pasajero, un auténtico viaje por el buen gusto.

La última comunicación de los chicos del No Sin Música también nos ha sorprendido con presencias como la de los rockeros madrileños Sex Museum, la de uno de los guitarristas más reputados internacionalmente, Diego García El Twanguero y los rockeros tarifeños de Santísima. Formaciones que completarán el cartel del primer día, 20 de julio, comandado por Amaral, Iván Ferreiro y Sidonie, y donde también tocarán León Benavente, El Kanka y Man or Ants, como se ha ido sabiendo en estos últimos meses.

Las novedades para la segunda jornada de festival, el viernes 21 de julio, nos hablan del veterano y exquisito Pájaro (Andrés Herrera) una guitarra de altura desde Sevilla que emprendió el vuelo en solitario tras haber dado peso a formaciones como la del querido Silvio, Pata Negra o Brigada Ligera. Los jerezanos de Enseco y la formación Rocknrolla son de las últimas incorporaciones para un día que tendrá como protagonista a Rosendo y que contará también con las atractivas presencias de M-Clan, El Langui, Quique González y los Detectives, Mario Díaz, Los Zigarros, The Electric Alley y Guillermo Alvah y Los Predicadores.

Al último día de festival se han incorporado, desde El Puerto, el rock-western de Furia Trinidad, el maridaje entre discofunk y rock eléctrico de las chicas de The Grooves y el folk-rock de los gaditanos Aurora y Ángel Pérez o, lo que es lo mismo, Random Thinking. Artistas que participan en la noche de Lori Meyers y Coque Malla y donde no faltarán las distintas propuestas de Miss Caffeina, Full, Depedro, Varry Brava, Detergente Líquido y Champagne.

Y aunque con estos nuevos anuncios el cartel está oficialmente cerrado, no hay que olvidar que aún no ha trascendido la oferta del Off No Sin Música que se inauguró el pasado año, es decir, quiénes serán los grupos locales y provinciales emergentes que pasarán por las tablas de los distintos escenarios que se instalarán durante las fechas del No Sin Música en diferentes plazas de la ciudad. Un número, de bandas y de escenarios, que puede aumentar con respecto al pasado año según la última comparecencia pública de los organizadores del festival que estaban en conversaciones con los representantes de la delegación de Juventud del Ayuntamiento para lograr tal fin.