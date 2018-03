No Sin Música se abre a nuevos géneros como el rap y el hip hop

Con una programación más abierta en este año 2018, el Festival No Sin Música sigue aumentando su programación artística con la llegada de nuevos ritmos, como el rap y el hip hop. Kase.O, La Pegatina y Viva Suecia, además de un conjunto de bandas locales, son las últimas incorporaciones al cartel de la sexta edición de un festival que ya no es promesa, sino una cita consolidada que crece en calidad y que se celebra al aire libre en un enclave único como es el Puerto de Cádiz durante los días 19, 20 y 21 de julio.

En este quinto avance, anunciado ayer, el festival se abre a géneros musicales como el rap y hip hop con la confirmación de uno de sus artistas más sobresalientes y mediáticos como es el carismático Mc, compositor y productor Kase.O, inconfundible líder de una de las bandas icónicas del rap español como fueron los zaragozanos Violadores del Verso. En la actualidad es una de las caras más visibles del género al que siguen en sus directos miles de seguidores de la vieja y de la nueva escuela. Considerado como el mejor rapero de habla hispana, Kase.O editó hace dos años uno de sus mejores trabajos, titulado El círculo.

Otros de los estilos de espíritu festivo que se apuntan al festival es el mestizaje y la fusión y cómo no, uno de los grupos abanderados de este género son los catalanes La Pegatina que inyectarán su mejor dosis para no parar de bailar con un repertorio de repaso de sus grandes éxitos, hecho a medida y preparado para disfrutarse en su estado más frenético.

El pop-indie se aclimatiza en el No Sin Música, en sus tendencias más actuales está sin duda un grupo que este año ha crecido de forma vertiginosa, Viva Suecia. Presentarán en directo su más reciente trabajo, Otros principios fundamentales, reedición de su segundo y exitoso disco. Los murcianos, que no paran de recibir elogios y crecer en admiradores entusiastas, estarán vibrantes en la sexta edición del festival de julio en la capital gaditana.

No sin Música, además, no se olvida de la cantera local y une al cartel a bandas como Estíbaliz (pop), El Lobo en tu Puerta (blues rock), Alan Nepa (pop-rock) y San Remo (pop).

El elenco musical de esta sexta edición del festival, que aún los organizadores no dan por cerrado, ya había anunciado públicamente el grueso del cartel de esta cita musical, que recoge los nombres de Residente, Bunbury, Izal, Dorian, Zoé, La Moda, Sidecars, Marky Ramone, We The Lion, Antílopez, Shinova, Los Labios, Rufus T. Firefly, La Tarambana, Triángulo Inverso, The Milky Way Express, Last Drop y Santísima.