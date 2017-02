No Sin Música incorpora a Rosendo, Iván Ferreiro y The Electric Alley

La próxima edición del No Sin Música dio a conocer ayer tres nuevos nombres en el listado de artistas que se darán cita en el muelle gaditano del 20 al 22 de julio. Así, el festival añade a su cartel la presencia de Iván Ferreiro, The Electric Alley o el mítico Rosendo.

El de Carabanchel -con una trayectoria que se inició como miembro de Leño y con reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2006- realizará en el escenario del No Sin Música un repaso a su trayectoria, que incluye en solitario títulos como Loco por incordiar, Listos para la reconversión o Veo, veo, mamoneo. Vergüenza torera, publicado en 2013, es hasta ahora su última producción de estudio.

Iván Ferreiro presentará 'Casa' a finales de este mes en San Sebastián

Por su parte, el gallego Iván Ferreiro acude al festival para presentar su disco más reciente, Casa: un trabajo que surgió en su domicilio de Godomar, de lo que en principio iba a ser un año sabático. "Evidentemente, es la historia de alguien a quien han dejado", comenta el músico de un disco que fue elaborándose sin premeditación, como ejercicio de catarsis, y que refleja un pop vitalista, muy alejado de lo lánguido. Una propuesta que incluye cortes como El pensamiento circular o Laniakea -palabra que da nombre al conjunto de galaxias de la que formamos parte- y que el ex integrante de Los Piratas presentará el próximo 24 de febrero en San Sebastián.

The Electric Alley se suman a la cuota gaditana de esta edición del No Sin Música, con sus composiciones dentro del rock clásico (Led Zeppelin, The Black Crowes o Blackberry Smoke). La formación, que programa realizar a finales de año una gira europea, presentará en esta ocasión las canciones de su Get Electrified!.

Todos ellos se suman a un plantel en el que es posible encontrar nombres como Lori Meyers, Sidonie, Coque Malla, Miss Cafeína, M-Clan o Quique González y Los Detectives.

El No Sin Música celebra la quinta edición de una propuesta que ha ido creciendo a cada convocatoria. El año pasado, la cita logró convocar a 18.500 asistentes. Este año, sin embargo, y aunque los organizadores pretenden aumentar el aforo posible a al menos 12.000 personas, el encuentro suprimirá la convocatoria abierta del primer día de festival, que en 2016 atrajo a 10.000 personas.