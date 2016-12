El ciclo de Música de Cámara de Qultura alcanza su XVII edición

El XVII ciclo de Música de Cámara organizado por la Asociacion Qultura ha desvelado ya su programación para que se celebrará, como cada año, a partir del mes de febrero. Así, según anuncian desde la entidad, el ciclo comenzará poniendo el acento en el protagonista de su programación, el periodo Barroco y a la figura de Mozart, con especial atención este año a la lírica y, en concreto, al Barroco inglés.

Para ello se cuenta, un año más, con la visita a Cadiz del reconocido ensemble The soloists of London, que ocupará un lugar primordial en el marco de esta próxima edición del Ciclo de Cámara. Como ya es conocido, The Soloists of London es uno de los mejores conjuntos musicales de Reino Unido. Integrado por músicos de cuerda seleccionados de entre las orquestas más famosas del mundo como London Philharmonic Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, English Chamber Orchestra, Orchestra of the Welsh National Opera y Royal Philharmonic Orchestra, entre otras.

Además, como la propuesta del ciclo se centrará en la lírica, los tres primeros conciertos se ocuparán de la obra cantada de autores del Barroco, dedicándose el concierto de inauguración, el jueves 9 de febrero en el Teatro del Títere, a este estilo, además de la cita del día siguiente en el Palacio de Congresos a la obra de J.F. Haendel, E. Purcell, Vivaldi, Scarlatti, Bocherini y otros autores.

Estos conciertos estarán protagonizados por primeras figuras de la lírica del Reino Unido, la soprano Sinhead O´Kelly y el contratenor Timothy Morgan, apoyados en la formación en Orquesta de Cámara de los Solista de Londres, en este año con la presencia de la clavecinista Yasumi Yamamoto y la primer violin Cándida Thompson, concertino de la Sinfonietta de Amsterdam, que ya visitó la ciudad durante la conmemoración de la Constitución del Doce con su formación de cámara, el Trío Hamlet.

De esta forma, la programación completa arrancará los próximos 9 y 11 de febrero en el Teatro del Títere La Tía Norica con el Festival Mozart y con obras de Haendell, Purcell, Boice, Vivaldi, Bocherini, Telemann, Escarlati y otros y del Clasicismo.

El día 10 tendrá lugar la gala lírica con la Soprano Sinhead O´Kelly y el contratenor Timothy Morgan con la Orquesta de The Soloists of London con Candida Thompson, del concertino de la Amsterdam Sinfonietta, como primer violín.

En el mes de marzo, el día 11, también en el Teatro del Títere actuarán el Duo Razvan y Andrea Stoika con un programa con obras de J. Brahms, Ravel y Prokofiev. Mientras que en abril, el día 22, le tocará el turno al Cuarteto de Zagreb con un programa con obras de Mozart, Shostakovich y Bela Bartok.

El XVII ciclo de Música de Cámara de Qultura culminará el 17 de junio con la Ensemble Sillage que tocarán piezas de Satie, Ravel, Fauré y Debussy.

Las entradas podrán adquirirse desde hoy mediante abonos al ciclo completo o entradas sueltas en la Asociación Qultura, en la calle Santa Inés, 6 bajo (frente al Oratorio de San Felipe). Además, desde la asociación se recuerda que se pone a disposición de los interesados la venta de entradas y abonos a precio reducido por venta anticipada y, asimismo, la venta de los grabados de la pintora Carmen Bustamante que cada año se editan para sufragar los gastos del ciclo.

Los grabados consisten en la edición digital de 100 unidades a partir de dos óleos sobre tabla realizados por la artista y socia de Qultura. La primera de estas obras es un uevo ejemplar de los 12 que integraban la colección Desde el estudio y la segunda es una obra titulada Nocturno. Las piezas vienen en caja dorada especial para regalo.