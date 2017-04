Al Di Meola, Tomatito, Poveda y Arcángel, en julio en Algeciras

Paco de Lucía volverá a convertir a Algeciras por cuarto año consecutivo en la capital universal de la guitarra y la cultura flamenca con el IV Encuentro Internacional de Guitarra. Del 17 al 22 de julio pocos escenarios en el mundo podrán reunir tanto talento como el que se dará cita en el parque María Cristina. Su fallecimiento en febrero de 2014 dejó tan hondo pesar y tantos amigos que decir su nombre en cualquier rincón del mundo abre todas las puertas.

Al Di Meola es el último gran genio de las seis cuerdas que quedaba por sumarse a la fiesta. El músico estadounidense, uno de los máximos referentes a nivel internacional de la guitarra eléctrica y acústica, dará en Algeciras el jueves 20 de julio su único concierto en España. Es el tercer componente del Trío de Guitarras que le unió en los años 80 con Paco de Lucía y John McLaughlin, fusionando flamenco, rock y jazz en una gira que les llevó por todos los rincones del planeta.

McLaughlin fue el invitado estrella de la tercera edición, una actuación que ya fue un auténtico revulsivo para el encuentro musical. Este año sonaba el nombre de Al Di Meola como romántica ilusión para cerrar ese trío de talentos en Algeciras, pero en su tour mundial no aparecía la ciudad de su amigo Paco de Lucía hasta ayer. El músico estadounidense no iba a pisar tierras españolas en esta gira pero la perseverancia del director artístico del Encuentro de Guitarras, José Luis Lara, hizo que tras enterarse que se trataba de la ciudad natal del genio no lo dudara ni un instante.

Esta cuarta edición ha vuelto a superar todas las expectativas sumando al cartel nombres como Miguel Poveda, Arcángel, Tomatito o José Mari Banderas. El salón de actos del Centro Documental José Luis Cano de Algeciras fue la sede elegida para hacer público el programa del encuentro que desgranó el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, con la colaboración de José Luis Lara y la concejal de Cultura, Pilar Pintor. Más de un centenar de artistas pasarán por el escenario del parque María Cristina, además alrededor de cincuenta actividades paralelas que llenarán de vida la ciudad, siendo el 95% de los eventos de carácter gratuito.

El sobrino de Paco de Lucía, Ramón Sánchez, representó a la familia del genio agradeciendo públicamente a la organización y patrocinadores su esfuerzo: "Esto se supera y el cartel es impresionante. Que siga año tras año y disfrutemos todos", pedía.

espectáculos

El IV Encuentro Internacional de Guitarra -que contará también este año entre sus patrocinadores con la Diputación Provincial de Cádiz o la cabecera Europa Sur- será presentado por el flamencólogo Manuel Martín Martín con el espectáculo inaugural de las hermanas algecireñas Úrsula y Tamara López llamado Bailándote, a partir de las 22:00, dedicado al homenajeado. Después de varios años en la Compañía Andaluza de Danza y tras dar sus primeros pasos en la academia Adagio ahora viven un momento de esplendor al formar parte del Ballet Nacional.

El martes a las 22:00 actuará Arcángel, seguido del sobrino de Paco de Lucía, José Mari Banderas, que ha elegido Algeciras para estrenar su espectáculo Canción andaluza. El miércoles continuará la magia con Miguel Poveda, que dijo a la organización que por Paco "estaría donde fuera" y así será derrochando su arte con su espectáculo más señero.

El jueves empezará la recta final para las grandes citas de las seis cuerdas que empezará con Al Di Meola. El amigo de Paco de Lucía hará un recorrido por su música así como la de otros artistas como Piazzolla, Lennon-McCartney. El viernes irrumpirá el talento de Tomatito en el parque, siendo uno de los grandes defensores actuales de la música del algecireño.

El broche final del Encuentro de Guitarras llegará el sábado con el ya tradicional espectáculo Paco, los flamencos te cantan con un elenco de altura formado por Diego Carrasco, Capullo de Jerez, Fernando Soto, Felipa del Moreno, Sarayma, Diego del Morao y Enrique Pantoja, bailaor algecireño.

actividades

Como es tradicional no sólo habrá espectáculos musicales, sino que continuarán los cursos en la escuela municipal Sánchez-Verdú, cuya dirección formativa está a cargo de Salvador Andrades. Habrá además exposiciones, conferencias y miniconciertos, un flashmob en la Plaza Alta y visitas turísticas por la Ruta Paco de Lucía. Se suma también el concurso para guitarristas noveles La silla de Paco en un escenario que se habilitará en la calle Ancha.

La primera conferencia será el martes a cargo de Juan José Téllez, titulada Antonio Sánchez, maestro y padre, donde resaltará la figura del progenitor del genio. El miércoles el ex alcalde Patricio González hablará de la relación de Paco con Algeciras, echando mano del vínculo que les unió y sus recuerdos. El siguiente día el presidente honorífico de la Sociedad del Cante Grande, José Vargas, y el cantaor algecireño José Lérida hablarán de los artistas ya desaparecidos. El viernes será una de las grandes citas vespertinas del Centro Documental con el homenaje que se rendirá a las 20:15 al gran artistas de la tierra Florencia Ruiz Lara, Flores el Gaditano. Un tributo que Lara calificó de "justicia" tras anunciarse entre aplausos con su presencia entre el público.

presentación

El alcalde de Algeciras defendió que se trata del "mayor evento cultural que acoge nuestra ciudad", recordando el "choque brutal" que generó la muerte de Paco de Lucía y como ayudó en vida a la ciudad y lo sigue haciendo. Landaluce afirmó que "Algeciras jamás olvidará a Paco de Lucía y aquí descansa para siempre". Echó la vista atrás, al año 2014 cuando se celebró la primera edición y desde entonces estrellas como McLaughlin, Farru, Macanita, Manuel Moneo o Niña Pastori han querido sumarse a la fiesta en su recuerdo. Landaluce no se olvidó de nombrar a la familia del genio, excusando la ausencia de Pepe de Lucía, subrayando que "no hacemos nada sin contar con la familia", además de seguir la pauta que marcan los artistas para el desarrollo del programa.

José Luis Lara también tuvo su intervención como máximo promotor dando las gracias al Ayuntamiento por confiar en él y al alcalde personalmente por entender "la importancia del evento desde el primer minuto". El empresario reconoció que "Paco estaría muy contento", en referencia a la consolidación que ha logrado el evento en apenas cuatro años de vida.