Marina Gallardo y Ángel Stanich, las presencias de Campus Rock

El rock y la Universidad de Cádiz, un idilio que no queremos que nunca termine, tiene un nuevo revolcón este próximo mes de abril con cuatro citas diferentes repartidas en dos exitosos programas, Campus Rock y Tutores del Rock, organizadas por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios.

Así, por un lado, el ciclo de conciertos -Conciertos de Rock- tendrá este mes de abril a dos conocidos nombres de la escena musical de nuestro país, Marina Gallardo y Ángel Stanich, que estarán en el Edificio Constitución 1812 (antiguo Aulario de La Bomba).

Antonio Panadero Cantos y Joserra Rodrigo presentarán sus libros en Cádiz

El concierto de Stanich, que se realiza en colaboración con el festival de cortometrajes Shorty Week, se celebrará el jueves 5 de abril. El músico santanderino presentará su último proyecto Antigua y Barbuda, que salió a la luz en noviembre del pasado año. Las entradas están ya disponibles en ticketea.com al precio de 15 euros (el día del concierto, 18 euros), mientras que el precio para la comunidad universitaria es de 12 euros.

Para poder escuchar en directo The Sun Rises In The Sky And I Wake Up, el cuarto trabajo de esa revelación de nuestra tierra llamada Marina Gallardo, habrá que esperar al jueves 19 de abril . Las entradas para el concierto de la artista portuense saldrán a la venta al precio de 8 euros y 5 para la comunidad universitaria. En el correo extension@uca.es se pueden reservar las entradas para ambos conciertos.

Por su parte, el ciclo Tutores del Rock, contará en este mes con dos interesantes presencias que vendrán a presentar sus últimos libros. Así, el viernes 13 de abril Antonio Panadero Cantos hablará sobre Beatles, el color de los sueños. Cómo Lennon & McCartney cambiaron la música popular; mientras que el viernes 27 del mismo mes Joserra Rodrigo presentará su obra Pasión no es palabra cualquiera. Epifanías de rock & soul, con ilustraciones de Cayetana Álvarez.