María Toledo adelantará un tema de su próximo disco en el concierto del Falla

Si cada concierto de María Toledo es único -"hasta dentro de una misma gira nunca repito dos actuaciones iguales", asegura- la cita de esta noche en el Gran Teatro Falla con la cantaora y pianista se augura como un recital muy especial ya que la artista adelantará un tema del que será su próximo disco.

Con cerca de 10 años de carrera discográfica a sus espaldas, muchos son los éxitos que atesora la intérprete y compositora natural de Toledo, enamorada del flamenco desde bien pequeña y fiel admiradora de La Niña de los Peines a la que venera "por libre y por conocedora" del cante. Éxitos que esta noche repasará ante el público gaditano al que "ya tenía ganas" de tener frente a ella en el Gran Teatro Falla donde tenía "muchas ganas" de actuar con su propio espectáculo pues, como recuerda, "hace unos años" participó en uno de los recitales "del Festival de Música Española con la Orquesta de Córdoba".

La artista irrumpió en la escena discográfica en 2009 con un disco homónimo

Cantaora que pasará a la historia del flamenco por ser la primera mujer que canta acompañándose ella misma al piano, María Toledo, que también es licenciada en Derecho y titulada en la modalidad de piano por el Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo, irrumpió en la escena musical española en 2009 con un disco homónimo que consiguió el apoyo tanto de crítica como de público pues apostó por mantener las raíces y el respeto a la tradición flamenca pero evolucionando sobre todo con un concepto estético innovador aportando una imagen joven y atractiva al milenario arte.

Y si María Toledo fue reconocido por la audiencia de Radio Televisión Española (RTVE) como Mejor Disco Novel del Año, su segundo trabajo, Uñas rojas ( Warner Music Spain, 2012) la confirmó como una de las nuevas artistas más interesantes en su género.

Tres años después llegaría conSentido y ya en 2016 se publicaría su último trabajo editado hasta la fecha, Magnética. Dos discos que la llevarían hasta las nominaciones de los Grammy Latinos, curiosamente, cuando son los dos trabajos en los que María comienza a implicarse en la producción. "Te ves muy reforzada cuando esto ocurre porque es demostrar que tú no estabas equivocada y que vas bien por ahí, por donde te dice tu música que tienes que ir", explica la artista que confiesa que en algún momento fue cuestionada por no hacer una música comercial. "¿Y qué es comercial?, yo sólo sé de música bien hecha y de calidad, y creo que si eso es así conectará con la gente", reclama.

En esa senda de hacer la música que le sale del alma sigue caminando la artista que fue Premio Novel en el festival del Cante de las Minas. De hecho, Toledo está preparando su próximo trabajo que todavía no tiene fecha de salida al mercado, ni título, pero que ya está compuesto y, esta vez, íntegramente por la artista. "Me apetecía cantar mis propias canciones", explica la cantaora que en sus trabajos anteriores siempre ha dejado una pincelada de su faceta compositiva.

También adelanta Toledo que en este nuevo trabajo los aficionados van a sentir a "una María enamorada, que le canta al amor y, sobre todo, verán a una María que valora mucho lo que tiene, que no desea lo que no tiene". Es "el punto" en el que se encuentra ahora, confiesa la cantaora que tilda su disco de "muy biográfico". "Vivimos tan deprisa y vivimos en un mundo tan superficial que necesitaba hacer un disco para decir lo superficiales que estamos", también deja caer la autora sobre el contenido de este nuevo disco del que hoy se podrá escuchar una primera muestra en el Gran Teatro Falla.

Un concierto "único", recalca, ya que con lo que más goza la cantaora y pianista "es con ir variando cada concierto, que uno no se parezca a otro". "Me encanta la improvisación", resuelve Toledo que tiene como lema "en el riesgo está el disfrute". "Y más en Cádiz, esta tierra vuestra de tanto arte y tan hermosa", piropea la artista para la que "siempre es un gusto" volver a la Tacita.