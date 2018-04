Mala Rodríguez abrirá el No Sin Música el 19 de julio

Una vez completado el cartel de la próxima edición del festival No Sin Música, ahora se ha dado a conocer el reparto de las distintas actuaciones por los tres días de la gran citan musical del verano en la capital. Así, Mala Rodríguez encabeza los conciertos del jueves 19 de julio, Izal y Kase.O lo hacen con los del viernes 20 y Bunbury y Residente serán cabeza de cartel en la última jornada del festival, la del sábado 21, según el anuncio hecho ayer por los organizadores.

El festival No Sin Música, consolidado ya en su escenario del muelle de la capital gaditana, comenzará el 19 de julio con un cartel en el que, además de Mala Rodríguez, estarán La Moda, Sidecars, Marky Ramone, We The Lion, Dinero, La Pompa Jonda, Merche Corisco, Astropálido, Estíbaliz y Alan Nepa.

El viernes 20, con Izal y Kase.O, cantarán Dorian, Zoé, Viva Suecia, Shinobva, Rufus T. Firefly, Triángulo Inverso, Supersónika, San Remo y Lost Bullet.

El festival acabará el sábado 21, con una jornada en la que Bunbury y Residente estarán en un escenario por el que pasarán también Vintage Trouble, La Pegatina, Antílopez, Santísima, Los Labios, The Milkyway Express, La Tarambana, El Lobo en tu Puerta y Last Drop.

Los abonos y entradas están a la venta en la web oficial.