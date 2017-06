Madrid homenajea a Camarón en una cita 'Más allá de la leyenda'

Más que recordar su muerte, celebrarán su nacimiento. Esa es la idea del concierto que reunirá en Madrid el 2 de julio, fecha del fallecimiento de Camarón de la Isla, a sus hijos y músicos, una cita "única, honesta y natural", que será también la presentación "oficial" del grupo que han formado sus herederos.

25 años después de su muerte, su espacio sigue vacante porque él es, como cualquier persona, "irremplazable" y no ha habido "ni habrá" nadie con un talento como el suyo, según explican los protagonistas de la iniciativa: Luis Monje, Jorge Pardo, Carles Benavent, Tino di Geraldo y Rubem Dantas.

Ha habido que esperar un cuarto de siglo para que se pudiera organizar -con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y los Veranos de la Villa- el concierto Camarón. Más allá de la leyenda y ha sido gracias al impulso del músico Jorge Pardo, que en una reunión hace un año con la familia de Monje se lo sugirió y "todo fue saliendo naturalmente", recuerda el hijo mayor del artista, Luis.

"Siempre he tocado la guitarra y, cuando hablamos del homenaje, mis dos hermanas y yo pensamos, 'por qué no'. Son ellas, Gema y Rocío, las que cantan", explica Luis Monje. Esperan con una mezcla de nervios y responsabilidad la cita del 2 de julio en el Centro Conde Duque: "No sonamos como si fuera él. Es muy diferente, son mis hermanas cantando. Mi padre tenía un don, y ni nosotros ni nadie hemos sacado eso. Hacemos lo que podemos y desde el respeto mas grande. No hay comparación posible", reconoce con humildad Monje.