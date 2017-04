Luz que puedes morder

Hay luz en la palabra Trinidad, pero aún hay mucha más en Furia. Juntas son la explosión. Trinidad es una ciudad de California, casi colindante con México. Y así suenan Furia Trinidad, a California, a México. Tienen ese rock arenoso que se puede morder. Música en los límites, a los pies del desierto, cargada de sol y unos pocos tragos que compartir.

El grupo portuense-jerezano actuará hoy, desde las 22 horas, en la sala La Guarida del Ángel de Jerez. Una cita en la que presentarán su segundo disco, She and the Sunshine, grabado en los estudios de Paco Loco en coproducción con los miembros de la banda Goli SuperSummer y Nur Wong, que estarán acompañados por Daniel Escortell y Rafael Camisón.

Diez canciones en las que han contado con la colaboración estelar de Martin Wenk, del grupo Calexico y del trompetista David Guillén. Un trabajo que salió a finales de septiembre pasado y para el que están realizando una gira de presentación por toda España.

La formación, que ha grabado por segunda vez los Conciertos de Radio3 y recientemente pusieron música al programa 'Late Motiv' de Buenafuente, están cerrando ahora una serie de festivales veraniegos por Asturias como el Festival Salina Surf; en Santander, el Vértigo Estival de Martos, Tabernas, Campillos..., y más que se irán confirmando.

Este nuevo disco llega después de Listen to Phenomenal Western Rock Combo (2014), con la misma esencia, "aunque en el segundo sí hay una evolución, por ejemplo, vamos a utilizar por primera vez algunos sintetizadores, que acompañan a la percusión y al bajo. También hay una evolución en el sonido, que es más depurado, está más producido, ya que en el primero teníamos más escasez de medios", apunta Goli SuperSummer, que destaca las ideas que aporta Paco Loco, "con, por ejemplo, esos cacharritos que ha utilizado para grabarnos que son aparatos analógicos de los años 60 y 70, y eso se nota en el sonido final. Además, nos lo hemos pasado muy bien en la grabación, que ha sido muy divertida".

Un título que Goli reconoce tiene "más luz que el primero, que era más oscuro, más introvertido. Este último es más alegre, más extrovertido, que se refleja en el título". Un título cargado de un sonido fronterizo que unido al surf, al rock y al psicobilly consiguen una intensidad y tensión que son seña de identidad de este She and The Sunshine y de la que hacen gala en sus directos.

Un trabajo duro de carretera que empieza a dar sus frutos a través del éxito, "ya que cuando tienes pocos medios y no puedes tener una agencia de comunicación, pues todo es a base de pico y pala. Poco a poco nos vamos haciendo un hueco. Creo que es el mejor momento de la banda, a nivel sonido". Tanto es así que el pasado mes de febrero llenaron la sala El Sol de Madrid. Hay que destacar que durante estos dos últimos años, Furia Trinidad ha estado en la carretera. Más de 140 conciertos nacionales e internacionales, giras en las Islas Reunión y Francia, presencia en festivales como Primavera Sound y colaboraciones con artistas internacionales como Amy Lavere y Will Sexton han servido a la banda andaluza para conseguir ese potente directo del que ya se han hecho eco los medios de comunicación.

Furia (así se llamó en sus inicios hasta apellidarse Trinidad) surgió del grupo jerezano No way José y con unas canciones que se quedaron sin presentar tras la desaparición de la banda. La visceralidad y el carácter salvaje de SuperSummer complementan a la perfección con la tranquilidad y la técnica más ortodoxa en la guitarra de Wong. "No aconsejo que nadie compre nuestros discos, sino mejor que vayan a vernos en directo, al que estamos abocados. Cuando nos lo pasamos bien es tocando para el público y para nosotros".