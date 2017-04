"Llegué al juego sin conocerlo"

El éxito de María Dueñas con su primera novela es ese éxito que buscan muchos de los que escriben y, desde luego, todos los que editan. Desde su aparición en 2009, El tiempo entre costuras fue una "diagonal que cruzó en completo mi vida -confiesa la escritora en el encuentro que protagonizó ayer dentro del ciclo Presencias Literarias en la Universidad-. Me vi en pleno juego sin conocer las reglas ni los contrincantes".

Hasta entonces, la trayectoria de María Dueñas se había desarrollado dentro del mundo académico -es doctora en Filología Inglesa-, una experiencia de la que, explica, se ha nutrido en gran medida su labor literaria - que completan los títulos Misión Olvido y La templanza-. El tiempo entre costuras, por ejemplo,contaba con hasta 52 referencias bibliográficas: "Esa necesidad documental tiene muchísima relación con la influencia académica".

La autora asegura "deber mucho a su bagaje académico" y su "filosofía del reciclaje"

Pero esta inercia forma parte también, dice Dueñas, de una "filosofía del reciclaje": "Yo era la mayor de ocho hermanos y heredaba de mis primos, pero luego esa ropa la heredaban mis hermanos -desarrolla-. Académicamente, también he estado atenta a aprovechar y utilizar todo lo que pudiera, algo que también he terminado haciendo en las novelas. Y eso que tras El tiempo entre costuras me he relajado al respecto pero, en cualquier caso, he de decir que mi bagaje académico me ha ayudado mucho".

Aunque no sea ajena tampoco la propia experiencia: uno de esos trabajos que pueden haber tenido los escritores y que sus lectores ni imaginan es el de profesora de Inglés en la base de Cartagena. "Pasé allí mi primer embarazo y posparto, en una base con apenas mujeres en aquellos tiempos -comenta María Dueñas-. Pero me sirvió para conocer algunos entresijos del Ejército y casar lo militar y la literatura, que son dos cosas que no siempre se llevan bien".

El trabajo de campo, es decir, sobre el propio escenario, también le es fundamental: "Sobre todo con una persona tan embebida en los temas como yo: llega un punto en el que estás tan absorbido, rodeado de notas, de mapas... que el mismo cuerpo te pide pegar un salto y salir. Ir de viaje. Tienes que hacerlo, tienes que ir a los escenarios, unos escenarios que, en general, como arropan temas e ideas que me gustan, ya suelo conocer de antes. Yo no podría haber escrito La templaza, por ejemplo, sin venir a Cádiz y Jerez y olerlas. Hay gente que podrá hacerlo todo a base de imaginación y les irá bien, pero yo no me siento segura".

"Me gusta el vino, y el vino de Jerez y su historia, que siempre ha tenido una vinculación con la cultura y la historia inglesa. No somos conscientes del peso que llegó a tener la industria del jerez. Investigando para La templanza -desarrolla- vi que mucho del capital había venido de los indianos que retornaban de América, especialmente de México".

En las historias de María Dueñas -reseñó la presentadora, Ana Bocanegra-, siempre hay un canto a las segundas oportunidades: "Me gusta la gente que, cuando la vida los aplasta, tienen el coraje de levantarse y seguir -comenta la escritora-. Me gusta pensar que yo haría lo mismo y por eso hago que mis personajes tengan esa capacidad. No me dice nada la gente que se compadece de sí misma, que no es capaz de arrancar".