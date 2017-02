La Junta apuesta ahora por hacer del Teatro Romano un referente cultural

La Junta de Andalucía ha asumido ya la relevancia que tiene el Teatro Romano de Cádiz, el segundo de mayores dimensiones del Imperio Romano en la península ibérica, y ejemplo del esplendor de Gades en esa época. Tras años de abandono, de dudas y de inversiones muy limitada, ahora se muestra dispuesta a volcarse en la recuperación de esta joya. Por lo pronto se cuenta con una partida de 5 millones de euros gracias a los fondos de la ITI. Pero se quiere ir mucho más allá.

Así lo afirma el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, en una conversación mantenida con Diario de Cádiz. Buena parte de lo que se quiere hacer, a corto, medio y largo plazo, se dará a conocer a principios del próximo mes de marzo, cuando el equipo técnico que ha estado trabajando en el plan de desarrollo del Teatro Romano de Cádiz presente públicamente sus conclusiones.

"Si a Baelo Claudia van 150.000 visitantes, el teatro de Cádiz podrá multiplicar esta cifra"

"No hay ninguna ciudad de Europa que tenga un teatro romano en su suelo y no se haya sacado a la luz, ni una. He estado viendo las operaciones que se han realizado en otros lugares (para recuperar estos equipamientos) y todas eran mucho más complicadas que la de Cádiz, mucho más", destaca López Gil que deja claro que "mientras que sea delegado voy a apretar para que el Teatro Romano de Cádiz sea la joya que es. Y creo que hemos encontrado la vía para ello", tras años de sequía inversora.

Adelanta el delegado que la actuación que se va a anunciar, y que ya está sobre el papel, va a ser una operación a largo plazo. El informe encargado a los especialistas dejará claro lo que se quiere realizar en el Teatro Romano a lo largo de los próximos años. No va a ser un plan atendiendo al presupuesto que pueda existir hoy, sino un plan que deje claro todo lo que se puede realizar en este conjunto arqueológico. En este sentido, se resalta la existencia de tres bloques de viviendas que están sobre los restos del teatro, fincas que, resalta López Gil, "tienen poco valor patrimonial y donde además vive un reducido número de vecinos". El teatro está también bajo el edificio de la guardería municipal que, por si fuera poco, oculta los restos del castillo de la villa, derruido en el siglo XIX. Todo ello abre posibilidades de expansión del teatro en coordinación con otras administraciones y atendiendo, evidentemente, a las necesidades vecinales.

"Si al conjunto arqueológico de Baelo Claudia van 150.000 personas al año, el teatro gaditano tiene mucho más atractivo al situarse en el centro histórico, por lo que puede multiplicar esta cantidad", afirma el delegado. Esta posibilidad es más que factible si tenemos en cuenta que el Centro de Interpretación, reabierto hace apenas unos meses, acumula ya decenas de miles de visitantes.

Con los fondos de la ITI, 5 millones de euros, "se va a hacer todo el conjunto mucho más atractivo visualmente, albergando incluso actuaciones y meterlo en la red de teatros romanos de Andalucía". Se mejorará de forma sustancial los accesos y la señalítica a la vez que se plantearán nuevas excavaciones.

En la última operación se mejoró el acceso a través de la Posada del Mesón. Este histórico edificio, vacío ya de los vecinos que la habitaban, estaba dispuesto para su conversión en un centro museístico dedicado al teatro y a la presencia romana en Cádiz, lo que se tendrá que definir según el nuevo proyecto que se presentará en unos días.

La Junta de Andalucía tiene pendiente el desarrollo museístico de la Casa de Pinillos, como ampliación del Museo de Cádiz, y que se quiere desarrollar en breve plazo. Más complicada es la ejecución de la ejecución de la tercera fase del propio Museo pues ésta depende del Ministerio de Cultura. Aunque el proyecto arquitectónico está terminado desde hace años, el Ministerio hace tiempo que dejó a un lado a Cádiz en sus inversiones.