Los Jueves Flamenco se celebrarán sin ningún apoyo institucional

Si el pasado año la primera foto fija de los veteranos Jueves Flamenco de la peña Enrique el Mellizo, la de su presentación, nos devolvía la imagen de las instituciones públicas en primer plano y la de las caras visibles de la entidad en una modesta segunda fila, parece que en el próximo verano las tornas han girado 180 grados. Tanto es así que el presidente de la peña, Antonio Benítez, adelanta que la tradicional cita flamenca del verano gaditano "se celebrará sin ningún apoyo institucional" porque "la peña lo va a hacer por su cuenta, a pecho descubierto".

Si el pasado año los representantes públicos se congratulaban por la firma de un convenio entre Ayuntamiento de Cádiz y Consejería de Cultura, con el apoyo de Diputación, que colocaba a SoloXarte Producciones como productora del evento en sustitución de Antonio Benítez Producciones (una empresa ya disuelta, como confirma su titular), este año es la peña la que da un paso al frente, "con Antonio Benítez como productor en el sentido de mi conocimiento del mundo flamenco y de los artistas", apunta el presidente de la peña, pues "tras 35 años" celebrando la cita Benítez se sintió desplazado en 2016.

Junta y Consistorio confirman que no han recibido ninguna solicitud sobre la cita

La cuestión económica también colea entre las partes desde la anterior edición ya que los artistas participantes sólo han cobrado el 50% de su caché, un hecho que Benítez achacó en su momento al escaso compromiso de Ayuntamiento y Diputación. Desde la entidad provincial no se quisieron hacer declaraciones pero desde el Consistorio se defendía que cumplió con lo acordado en el convenio de colaboración, la cesión del Baluarte de la Candelaria y la facilitación de ciertos servicios que se traduce en una cantidad de 17.000 euros. "Sí quisiera agradecer a los artistas su compresión por esta situación ya que no han sido insistentes con cobrar el resto. Están teniendo mucha paciencia", alaba Benítez.

Desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía aducen que este año no tienen "constancia de los Jueves Flamenco" y confirman que hasta el momento no se ha presentado "ninguna información ni solicitud al respecto en la Consejería". Por lo tanto, la cita no existe para la Junta de Andalucía.

En la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento el tono es el mismo. "Hasta la fecha no se ha recibido ninguna solicitud de la peña que habitualmente la organizaba (Enrique el Mellizo) para reservar los días en el Baluarte", aseguran además de recordar que la aportación del Consistorio "era facilitar el espacio físico, el Baluarte, así como los gastos originados por la actividad, de seguridad, limpieza, etc. asumiendo incluso en mayor cuantía el Ayuntamiento que la misma Junta de Andalucía".

Aún así, fuentes municipales aseguran que "a pesar de no tener ninguna solicitud ni formal ni informal, estamos reservando estas fechas para posibles actividades de flamenco implementadas a través de otra fórmula" ya que se entiende que desde el Consistorio hay que dar respuesta "a esta demanda semanal que ya se ha hecho hábito en la ciudad durante el verano". Eso sí, precisan que, "obviamente, si la Junta de Andalucía no participa, habrá que buscar otra manera de financiar la actividad, buscar otras fuentes de financiación".

Sin embargo, Benítez está convencido de celebrar sus Jueves en el Baluarte aunque aún no ha cursado la solicitud, por lo tanto, en el Consistorio esta decisión no se conocía. "Sí, claro lo solicitaremos porque es un lugar entrañable para nosotros y como ciudadanos de Cádiz tenemos derecho a hacerlo allí", adelanta