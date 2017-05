Juan Eslava Galán se acerca a la Revolución Rusa en su centenario

"El comunismo me cae bien -advierte Juan Eslava Galán en La revolución contada para escépticos- si no, no habría escrito este libro". El título que presenta esta tarde en el Baluarte de la Candelaria completa sus historias de la Historia para escépticos que incluyen, hasta ahora, las dos Guerras Mundiales, una radiografía de España y otra del devenir del mundo. La Revolución Rusa contada para escépticos está dirigida a escépticos y curiosos, sí, e incluso a todos aquellos -podríamos decir, podría decir él mismo- "damnificados por la LOGSE".

Un siglo después del levantamiento de octubre, queda la pátina de que toda aquella fiebre roja fue una especie de delirio histórico. Que quizá la práctica totalidad de los 125 millones de personas que integraban el Imperio Ruso en la época habían caído fascinadas por las dotes hipnóticas y populistas de Lenin, el malvado demiurgo, y sus secuaces -un reflujo sólo ligeramente diferente del que propone Disney con Rasputín en su Anastasia-.

El escritor recurre al humor y la cercanía para radiografíar el enorme mapa ruso

Como suele ocurrir en las tensiones de poder, en los albores de la encarnación de la izquierda -siempre con esa tendencia a desarrollar males autoinmunes- se impuso la facción más autoritaria y radical, la de los bolcheviques, en un giro pucherístico alentado por Lenin, que regurgitaría el marxismo a la manera oriental y autocrática, lejos, muy lejos, de los barnices europeístas. Tal vez por eso, Rusia -todas las Rusias- pudo llegar a exterminar a los zares, pero nunca ha dejado de estar gobernada por uno.

Eslava Galán realiza, recurriendo a la cercanía y el humor -como en todas sus propuestas escépticas-, una fotografía gran angular del enorme mapa ruso, impregnado en nitroglicerina y listo para la mecha en el cambio de siglo. Olvidamos fácilmente que la esclavitud fue un sistema vigente en los territorios rusos hasta mediados del XIX. Una servidumbre que implicaba, huelga decirlo, la cosificación absoluta. Un siervo era material fungible. Podían disponer de ti, de tus hijos. Podían -relata el oficial Mijaíl Petrov, al inicio del libro- cambiarte por un perro. La riqueza de un terrateniente se medía en hectáreas y en almas, siendo almas la cantidad de siervos masculinos de los que disponía. Las mujeres eran tan nada que ni contaban.

La situación sonrojaba y tal vez incluso mordía en la conciencia de Alejandro II, el zar que abolió la esclavitud -sin que, a efectos prácticos, sirviera de mucho- y estaba decidido a introducir mejoras en el tejido social de su inabarcable pueblo: entre ellas, rumiaba, por ejemplo instituir la Duma. No pudo hacerlo: caería víctima de un atentado anarquista, y sus familiares y descendientes tradujeron el episodio sólo de una forma: mano dura.

La llegada de la Revolución Bolchevique, relata Juan Eslava Galán, no puede entenderse sin este escenario de desolación y pobreza que desmoralizaba al cualquier reformador con un pelo de roussoniano. Y luego están, desde luego, la serie de catasfróficas desdichas que fueron rasgando yesca y pedernal. Se nos recuerda que el hermano mayor de Lenin fue ajusticiado como uno de los autores intelectuales en un atentando contra Alejandro III. Se nos recuerda la Gran Hambruna de 1891 -el terrible Golod, que fue negado por las autoridades y que consiguió la implicación de figuras como Chéjov o Tolstoi-. Había hambre, sí, tanta que, cuando en las fiestas de coronación de Nicolás II se intentó organizar una merienda para el pueblo, el resultado fue una avalancha que provocó 1.390 muertos. Tomad pasteles, diría el vengativo fantasma de una apócrifa María Antonieta. El buen pueblo ruso, supersticioso hasta el tuétano sin importar la escala social, no vio con buenos ojos este suceso. Tampoco que la futura zarina Alejandra hiciera su primera aparición pública tras un féretro, en el funeral del padre de su prometido.

Nos habla Eslava Galán del Domingo Sangriento -medio siglo antes del Domingo Sangriento irlandés, y casi bajo el mismo esquema- que se saldó con otros buenos doscientos muertos y ochocientos heridos; de lo pogromos, del desastre anacrónico de Crimea y Japón; del farolillo rojo de Potenkim. "Millones de personas honradas están muriendo por el derecho a morir como seres humanos, y no como ganado", relataba Gorki.

Y nos recuerda la imagen en sepia de la familia de Nicolás II: un tipo apocado, de gustos y rutinas burguesas, que hubiera sido feliz haciendo de insulso pariente inglés de Jorge V, su primo monocigótico. "Él es débil -decía la zarina Alejandra-. Yo no lo soy". Qué desvalecimiento, esas niñas delicadas como hadas, el pequeño zarevich con una maldición digna de cuento, una madre rendida a la insania y, por si faltaba algo, un auténtico brujo en la corte. Qué merienda de bárbaros.

La revolución roja no fue, desde luego, un ejercicio de histeria inducida. Fue un histórico devolver la bofetada. Bien fuerte.