Jóvenes pero muy preparados

"Sin adornos ni argumentos". Con esta premisa se esbozará el baile de Belén López en Flamenca, el espectáculo que esta noche pondrá en escena en Sala Compañía, dentro del ciclo 'Mujeres con Nombre Propio'. No obstante, resaltará el lado femenino del baile y se dejará seducir, sobre una base rítmica flamenca, por la armonía y los arreglos propios del jazz.

En términos similares de fusión está concebida la propuesta del saxofonista sanluqueño Diego Villegas (que actuará en Paúl), puesto que su primer trabajo discográfico Bajo de Guía lleva el sello inconfundible del músico inquieto que, sin dejar de tener el corazón henchido de flamenco, navega por las melodías jazzísticas con una gran originalidad.

En Flamenca Belén López viene a desnudar su alma desde el punto de vista artístico para reflejar "lo que siento: desde lo más simple a lo más complejo", señaló ante los medios de comunicación. Reconoció la dificultad de bailar sola sobre el escenario y que este trance intentará resolverlo "ofreciendo el corazón" en cada número.

Sin embargo, este nuevo montaje de Belén López -al margen de las emociones- viene a incidir en el lado femenino del baile, en su particular visión de "cómo veo el flamenco en la mujer". De ahí que incluya coreografías en las que aparecerá ante el público con bata de cola, palillos o mantón, entre otros atuendos.

Tras reconocer que "me encanta la fusión, enriquecerme con otras músicas", señaló que este espectáculo es "puramente flamenco" a su modo de entender. Ello no quita que se deje seducir por las armonías jazzísticas. En cualquier caso, aseguró que su Flamenca será entendido por el público que asista a la Sala Compañía. "Hablamos el mismo idioma", añadió.

Y para transmitir este lenguaje artístico contará con el apoyo del cante de Manuel Tañé, Morenito de Íllora y Pedro Jiménez, las guitarras de Juan Jiménez y Carlos Jiménez, a los que se suma la percusión de Rafael Jiménez 'Chispa'.

"Mi disco es mi autobiografía basada en vivencias", expuso Diego Villegas, que actuará en Sala Paúl en horario de tarde. Ese disco se llama Bajo de Guía'que, en su opinión, es como decir Sánlucar de Barrameda, "la tierra donde he nacido y me he criado".

"No hay nada más verdadero que reflejar lo que siento, lo que he vivido", añadió este músico capaz de tocar flauta, saxo, clarinete y armónica. Y en Bajo de Guía tiene como referencia la gente de su tierra, tanto en sus alegrías como en sus tristezas. "Me considero el más flamenco del mundo", confesó Villegas, pero eso no es obstáculo para "absorber" todo género musical que le pueda interesar. Entre otras influencias citó a artistas tan distintos como Miles Davis o Alejandro Sanz, nombres consagrados y casi míticos que "te crean un camino". El suyo propio es, por el momento, "flamenco pero con muchos retales". Tiene muy presente que "vivo en el siglo XXI" y que, al fin y al cabo, su música es "la fusión de todo eso": el flamenco, los grandes genios de otros estilos, sin olvidar su formación en el Conservatorio, pues éste lugar de aprendizaje "tiene mucho que ver con mi forma de tocar".