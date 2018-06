Jesús Bienvenido inaugura el ciclo Live The Roof en el Hotel Atlántico

El ciclo Live The Roof, este año con el apellido Coca Cola Experience por aquello de la cortesía con el patrocinador, sube desde hoy la música al cielo de Cádiz con una nueva edición de esta iniciativa que ofrece al espectador conciertos en azoteas con una bonita vista y con aforo reducido para que el usuario se lleve una experiencia inolvidable.

Así, un año más, la azotea del Parador Hotel Atlántico se convierte en el marco perfecto para acoger este ciclo que hoy, además, se inaugura con sello patrio. Y es que el músico Jesús Bienvenido compartirá con el público algunas de las canciones y de las historias que rodean a su primer disco, Sean Bienvenidos, que salió a la luz a finales del pasado año.

Un compacto que incluso antes de su nacimiento ya venía avalado por la gracia del público pues su grabación se costeó a través de una campaña de micromecenazgo que le funcionó estupendamente al cantautor y reconocido

carnavalero gaditano. Así, el objetivo de conseguir 3000 euros en 40 días lo acabó consiguiendo sólo durante el primer día de campaña por lo que, finalmente, acabo doblando el presupuesto deseado con esta iniciativa.

El resultado fue una bonita selección de doce canciones entre las muchas que ha ido atesorando el músico durante los años, otros pocos, en los que ha estado componiendo. Así, Bienvenido le canta al día a día pero desde un punto de vista nada convencional, de hecho, el autor ha reconocido que esa es una de las cosas "más positivas" que le ha enseñado el Carnaval, "tener otra mirada cuando escribo". Así, en Sean Bienvenidos se dan la mano los temas de amor, de desamor y sociales como, por ejemplo, a la situación de los refugiados o al panorama político y social que determina, aunque muchos no lo vean, el día a día de los ciudadanos.

Temas en los que Bienvenido destaca especialmente en una escena musical a la que, desde luego, no acaba de llegar. Y es que, además de su participación en la gran fiesta gaditana, a Jesús Bienvenido se le conoce también desde hace años por su faceta como reputado autor de canciones para artistas como Pasión Vega, India Martínez o el cantaor David Palomar. "Hay veces que la gente me pide algo muy concreto y otras veces que compongo algo para mí y luego muestro lo que tengo. Me cuesta más trabajo lo primero y disfruto más lo segundo. Y como tengo tan poco tiempo, cuando me siento me gustadisfrutarlo y hacerlo para mí", declaró a este periódico durante una entrevista realizada en el lanzamiento de este Sean Bienvenidos.

El concierto de Bienvenido, a partir de las 21.00 horas en la azotea del Parador, será el primero de un ciclo que cuenta con diferentes figuras del pop nacional y que continúa el próximo mes de julio. La linense Carmen Boza será quien se suba en este veraniego mes a la azotea del Parador, el día 11 de julio, para presentar los temas de La caja negra, su segundo álbum que acaba de salir a la venta.

También se conocen los nombres de dos de las propuestas que

integrarán el ciclo en el mes de

agosto. La Habitación Roja y El

Kanka. De hecho, a la cita con el

malagueño sólo le bastó dos horas de venta de entradas para colgar el cartel de agotadas. Los valencianos de La Habitación Roja estarán en el Parador Hotel Atlántico el 2 de agosto, y con disco nuevo bajo el brazo, Memoria, que vio la luz el pasado mes de marzo. Al concierto del Kanka el 25 de agosto ya ha llegado tarde. Y es que el encuentro con el artista malagueño, que ha publicado este año El arte de saltar, no sólo ha suscitado gran expectación en nuestra ciudad ya que también se han agotado las entradas en sus noches en Alicante y Sevilla.