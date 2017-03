"La de Jerez es la mejor frontera"

Cuenta que "pronto" habrá noticias sobre la identidad de Chambao, que habrá una transición hacia 'La Mari' porque desde 2005, cuatro años después de que echara a andar el grupo, se quedó ella sola. "Sigo hablando en plural, pero yo elijo a los músicos, a la banda, y estoy yo sola haciendo las canciones. Se siguió llamando Chambao, pero en realidad detrás está 'La Mari'". Oficialmente, María del Mar Rodríguez, nacida en Málaga hace 42 años. Y se sube a los escenarios del Primavera Trompetera este viernes, en la primera de las dos jornadas en las que se desarrolla el festival en el Circuito.

-¿Qué se espera encontrar este fin de semana?

-Te tengo que decir que tenía muchas ganas de ir al Primavera, porque me encanta Jerez y la familia organizadora, a la que le tengo mucho cariñito. Y por arte, tenía ganas de ir como parte del cartel, porque como público ya había estado. Siento una alegría compartida con los organizadores porque ya son dos días de actuaciones, así que se puede decir que es un señor festival. Espero encontrarme un montón de gente con ganas de pasárselo bien, profesionalidad, cachondeo y mucha música.

-El nombre de Chambao casa perfectamente con el alma de este festival.

-En el Primavera Trompetera caben todos los estilos, del hip-hop a la fusión, que a mi entender en esta fusión estamos artistas a los que nos encanta el flamenco metiéndole nuestro rollo, siempre desde la admiración y el respeto.

-¿Y cómo cree que se desarrollará el ambiente desde dentro?

-Tocamos el día 31, pero me quedo el día siguiente porque quiero ver a todos los colegas. A algunos personalmente no los conozco. Colaboraciones van a caer, tanto en el de Chambao como en otros, Miguel Campello, Estricnina...

-Sus letras suelen ser comprometidas, tratando temas de actualidad. Las oirán el viernes miles de personas de muchas generaciones. ¿Siente que sus temas influyen?

-Yo creo que en Chambao hablamos de respeto, y eso no te lo inculca un grupo a las ocho de la tarde un día de festival cuando ya llevas la mente distraída. El respeto te viene de casa. Yo como artistas hablo de cosas que me inquietan, me apasionan, me enamoran o me desenamoran... Me sale del pecho y no calculo si el tema que trato está de moda. Pero no lo hago por la responsabilidad de tener un micrófono y llegar a la gente. Es por una inquietud como ciudadana. Y en definitiva, supone ser respetuoso contigo mismo. Quien no respeta a los animales, el medio ambiente, a su familia... Obviamente a ti mismo no te estás respetando.

-¿Se ve esto reflejado en el festival?

-Sí, va en su filosofía, y en Miki Gutiérrez, que es el organizador y es una persona muy respetuosa con el medio ambiente y con los grupos. Y aparte de eso lo da el sitio. Es que estamos en Jerez de la Frontera, que yo siempre digo que es la frontera más bonita, las demás no valen 'ná' (risas). Es la cuna del arte flamenco.

-¿Cuál es su relación con la ciudad?

-Cada vez que puedo me doy una escapada a Jerez. Hace poco estuve viendo un concierto en La Guarida del Ángel. Tengo muchos amigos. Y Pedro Pimentel, que era guitarrista con el Canijo, ahora toca conmigo. Es muy honesto, un gran músico y una gran persona, 'para comérselo'.

-La portada de su nuevo disco, 'Nuevo ciclo', muestra el pecho de la mujer. ¿Cómo surgió? ¿Tiene algo que ver con el cáncer de mama del que se recuperó?

-Alguna gente lo ha relacionado con el tema del cáncer, pero no. Sale el torso, que es de donde salen las canciones, de dentro. No tenía intención de que salieran unas tetas simplemente.

-En todo su repertorio se muestra esa huella.

-Sí, gran parte de lo que hago toca el asunto porque le vi las orejas al lobo. Se le escribe a lo que vives. Me sale así. Cada uno se expresa como puede y quiere. En cuanto a letra, me gusta abrirme en canal y narrar mis porqués.