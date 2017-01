Incertidumbre en torno a la gestión de la ermita de San Ambrosio

El convenio firmado entre el Obispado de Cádiz y el Ayuntamiento de Barbate en torno a la ermita de San Ambrosio, el único templo cristiano anterior a las invasiones musulmanas conservado en Andalucía, está a punto de expirar. El acuerdo, con fecha de 2 de febrero de 2014, contaba con una vigencia de tres años y repartía las tareas de mantenimiento y conservación del monumento: por un lado, la Iglesia -propietaria legal de la finca- se comprometía a facilitar los materiales necesarios para su reparación; mientras que el Consistorio se hacía responsable de su ejecución y vigilancia.

En la actualidad, el conjunto ha sufrido actos de vandalismo -se han robado las vallas que cerraban el recinto y hay pintadas en algunos muros- y sigue cubierto de maleza. Desbroce y reparación del vallado serían las principales tareas a acometer, indica el concejal de Cultura del Ayuntamiento barbateño, Sergio Román, así como "establecer una vigilancia permanente". Todas ellas, fueron competencias establecidas en el convenio de 2014, y que la administración pública no ha podido acometer por "falta de medios y de mano de obra". "Con los recursos que tenemos, la prioridad -continúa el concejal- estaba en las infraestructuras del casco urbano de Barbate y sus pedanías".

Desde el consistorio se está estudiando la "renovación o anulación" del acuerdo

Aun así, Román asegura que se está organizando una jornada de limpieza en el recinto coordinada por arqueólogos. En el acuerdo aún vigente con la Diócesis de Cádiz y Ceuta, la administración pública se comprometía, además, a gestionar visitas de carácter cultural "un día a la semana", una vez se hubieran dado por terminadas las obras. Circunstancia que nunca ha podido llegar a realizarse. "Con anterioridad, hace unos cuantos años, sí que se han llegado a organizar algunos actos. Para mí, la ermita de San Ambrosio es un lugar mágico -indica Sergio Román-. Aunque sí que no me parece adecuado celebrar misas los domingos, como he podido llegar a escuchar, porque estamos hablando de unos restos: sería como querer celebrar partidos de fútbol en el Coliseo".

En cualquier caso, añadió, desde el Ayuntamiento sanluqueño quieren seguir implicados en la gestión de la antigua ermita, recuperando sus opciones como patrimonio público. Aunque, en estos momentos, el equipo jurídico del Consistorio está "estudiando la renovación o anulación del convenio firmado con el Obispado".

Un texto en el que se especifica que la Diócesis de Cádiz y Ceuta aportaría los materiales necesarios para la pronta restauración del edificio, así como el mantenimiento del camino de acceso y reparación del vallado. El Ayuntamiento de Barbate quedaba como responsable de la ejecución y dirección de los trabajos, y se recogía su compromiso para "realizar las labores de mantenimiento, desbroce, limpieza y eliminación de arbustos que exija el camino de acceso y la propia ermita, y a su vigilancia e inspección técnica".

El vencimiento del acuerdo llega cuando el Obispado gaditano hace frente a una apertura de expediente al respecto por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. La ermita de San Ambrosio se encuentra bajo protección de la Junta de Andalucía según su condición de Bien de Interés Cultural desde 2004.

Así, dado el estado del conjunto, la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial en Cádiz ha iniciado un expediente sancionador contra la Diócesis de Cádiz y Ceuta, que se encuentra en fase de contestación a alegaciones. Una actuación realizada al abrigo de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, según la cual corresponde a las personas propietarias de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos.