"Impuse a mi propio cante un corsé de seriedad que he roto en este disco"

Cantiñas del majareta. Pero también nanas al mar y romance al toro; soleá y fandangos; bulerías y seguiriyas; los tangos de Canalejas y ese Será porque te quiero que una vez que se escucha no se olvida. Raúl Gálvez, primoroso hijo del Mentidero, cantaor de testado gusto y compositor con soltura de lapicero llega esta noche al Gran Teatro Falla con su trabajo "más maduro" y "más libre". Sin corsés ni ataduras y con el bagaje de lo aprendido en estos años donde ha recorrido los conservatorios de Cádiz, Málaga, Sevilla y, actualmente, Jerez ilustrando los cantes en las disciplinas de música y danza, Raúl se vuelve loco por su teatro.

-Majareta... Me encanta esa palabra. ¿Loco por cantar en el Falla?

-¡Por supuesto! Es un sueño cumplido, creo que es un sueño para cualquier artista de Cádiz estar en las tablas del gran coliseo de su ciudad. Para mí es la primera vez con un espectáculo propio así que imagínate... Eso sí, tienes más responsabilidad. Ganas, sí, pero también ese respeto y esa responsabilidad aunque espero que el público me reciba con el cariño que siempre me ha demostrado.

-¿Y es complicado acceder a sus tablas para los artistas locales?

-Si te digo la verdad, hoy día con el nuevo equipo del Ayuntamiento pues pone más facilidades. Presentamos el proyecto y en la concejalía de Cultura pues parece que agradó y no tuve problemas. Yo sí estoy viendo que el Falla se está haciendo más accesible para los ciudadanos que están en el mundo del arte y que no tienen tanto reconocimiento en el exterior como debieran.

-Si es por el espectáculo 'Cantiñas del majareta', desde luego, unos pocos de artistas gaditanos van a estar en las tablas...

-(ríe) Sí, sí... Me he rodeado muy bien, de buenos amigos y artistas. Con respecto a los músicos, estaré acompañado a la guitarra por Víctor Rosa, Raúl Vicenti y Miguel Ramos, a los coros y palmas estarán Raúl Obregón, Yona Luna, Jorge Bautista y Álvaro Romero y Adrián Trujillo a la percusión. Y, también, llevo unos cuantos artistas invitados de categoría. Vienen Toma Castaña, con Joaquín Linera al frente, el pianista Sergio Monroy y el gran bailaor Eduardo Guerrero, que no para de ganar premios y de hacer espectáculos con mucho éxito. Además, quería poner una pequeña nota de humor y de muy buen rollo y para ello cuento con Pepe El Caja y Manolo Morera.

-¿Y eso del humor? ¿Esencia de Cádiz?

-Es una manera de reflejar la idiosincracia de esta tierra y también de su arte. Mi idea era hacer un espectáculo muy dinámico, muy gaditano y que espero que no deje indiferente a nadie porque tocamos todas las disciplinas, prácticamente, de este arte.

-¿Y temas de trabajos anteriores o sólo se centrará en este último disco?

-Los temas de Cantiñas del majareta serán los que tengan más relevancia pero voy a retomar temas también de A quemarropa de manera que se vea un poco el recorrido de mi trayectoria creativa y que sea representativo de lo que soy.

-¿Es el mismo Raúl, como cantaor y como compositor? ¿Mira de la misma manera?

-Básicamente es que he madurado como artista pero también como persona, de las dos maneras. Lo que hay ahora es un trabajo más reposado y con más enteros en flamencura y jondura. Con un flamenco de más arraigo aunque siempre pasado por el filtro de mi manera de ver las cosas.

-Y esa mirada como compositor, ¿hacia donde se dirige, hacia afuera o hacia adentro?

-Más hacia adentro, a lo emocional pero sí es cierto que esas emociones me gusta salpicarlas de las cosas de mi tierra, de los vientos, que me inspiran mucho y echo mano de nuestro paisaje, ¡cómo no!

-Las 'Cantiñas del majareta' -el tema que da título al disco- son muy especiales para usted, ¿no?

-Totalmente, porque son las que han inspirado el resto del disco y las que me han ayudado a cambiar. Yo impuse a mi propio cante un corsé de seriedad, de algo poco distendido, que he roto con estas cantiñas y con este disco. Ahora lo que quiero mostrar es justo lo contrario, la parte divertida y espontánea de todo esto porque muchas veces vemos el flamenco como una cosa muy lejana, de chaqueta y estirada, pero el flamenco es algo cercano, de todos, para todos y al alcance de cualquiera. Eso sí, sin perder jondura y sabiendo que cuando uno se tiene que parar a cantar, se para y canta por derecho.