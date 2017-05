Iggy Pop sacude el Motor Circus

"Lo he visto tres veces y ésta ha sido sin duda la mejor". La sensación que tuvo el músico y productor discográfico Paco Loco parece que fue la más extendida entre el público asistente al recital de Iggy Pop en el Motor Circus, principal reclamo de la primera edición de este festival paralelo a la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo y organizado el pasado sábado en El Puerto de Santa María. También habrá quien piense que la Iguana, con 70 años recién cumplidos, volvió a contonearse una vez más en la enésima maniobra comercial para seguir explotando el mito.

Sea como fuere, el padrino del punk se fajó durante una hora y media sobre el escenario, en el que repasó sus más de cincuenta años de trayectoria. James Newell Osterberg Jr picoteó canciones de todas sus etapas. Desde sus inicios al frente de los míticos The Stooges, de su relación laboral con David Bowie (The Idiot y Lust for Life) o con su última creación, el elogiado Post Pop Depression (Loma Vista Recordings, 2016). La leyenda del rock and roll arrancó con fuerza enlazando cuatro pildorazos de la talla de I Wanna Be Your Dog, Gimme Danger, The Passenger y Lust for Life. El desarrollo de la interpretación no decayó en ningún momento, alternando viejos éxitos con temas pertenecientes a su último trabajo, como Gardenia, un disco que, por cierto, ha sido nominado a los Premios Grammy 2017 en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa.

Con el torso desnudo, el micro en la mano y moviéndose de un lado a otro, el artista norteamericano fue ganándose a los más incrédulos a medida que la función crecía en intensidad. El remate final vino cargado con otros cuatro trallazos, que cerrarían un concierto para el recuerdo en la ciudad deportiva portuense. Con Candi (si llega a aparecer Kate Pierson para el dueto...), Real Wild Child, No fun y sobretodo TV Eye, Iggy puso el broche a un concierto memorable, en la que ha sido, por ahora, la única parada en España de su actual gira por Europa y Norteamérica. El cartel del festival lo completaron los dj's Colin Peters, Silvia Superstar, los Nasty Mondays y los Zombies Kids, que pincharon entrelazadamente con los otros grupos programados a lo largo de las once horas que duró la fiesta. Los Zigarros dejaron una grata impresión entre los primeros asistentes al recinto deportivo. Pese a contar con sólo dos álbumes en su trayectoria, los valencianos ya acumulan tablas tras más de 60 actuaciones por todo el territorio nacional. Como Love of lesbian, que debe tener un récord de participaciones en los festivales de este tipo. Aquí, en las inmediaciones de La Puntilla, el grupo barcelonés presentó El Poeta Halley (Warner, 2016), "que han convertido su octavo trabajo en una oda a la musa y su ambigüedad; a la fantasía y su contradicción", explicaba la organización para aquellos que aún no conozcan a este abanderado del indie rock e indie pop patrio.

Otro combo asiduo a la fiebre festivalera que vive este país es Crystal Fighters. Los británicos movieron al personal con un estilo tropical electro, electro-folk resultón que contagió hasta la llegada del otro protagonista de la noche: Fat Boy Slim. El dj británico triunfó con su Party Acid House en la que combina mezclas, temas reconocidos y una producción audiovisual apabullante. Y es que como señala el propio Norman Cook, "técnicamente ahora soy un videojokey. Escribimos guiones para cada canción y realizamos lo vídeos". El show también fue aclamado por el público que aún seguía en pie.

El Motor Circus Festival cerró así una primera edición que tendrá continuidad en los próximos tres años. Sus promotores, el ex piloto y dj Fonsi Nieto y el empresario Manuel Martos alcanzaron un acuerdo con el Ayuntamiento de El Puerto para desarrollarlo hasta 2020. Nieto, que estuvo acompañado durante la actuación de Iggy Pop por su tío Ángel Nieto y su primo Pablo Nieto, ya avisó que la intención "es continuar y crecer. Queremos que el año próximo esto sea más grande". Y eso es lo que espera la parroquia local porque, como recordaban dos amigos sobre el césped "quién te iba a decir hace 25 años cuando corríamos aquí el test de Course-Navette que un día veríamos a Iggy en directo". Sí, y en buena forma.