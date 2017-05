Hoy arranca el Motor Circus, un festival de alta cilindrada

Una cita de alta cilindrada se celebra hoy en El Puerto, la primera edición de Motor Circus, el evento musical que reunirá a los amantes del motor en una ubicación privilegiada, junto a la playa de La Puntilla y a 15 minutos del Circuito de Jerez, donde se celebrará el Gran Premio Red Bull de España de Motociclismo.

Con un cartel de lujo para arrancar su andadura en la costa gaditana, Motor Circus apuesta en su primera edición por un sonido contundente que es toda una declaración de intenciones. La leyenda Iggy Pop y los reyes de los festivales, Love of Lesbian, compartirán escenario con Nasty Mondays y Silvia Superstar, entre otros artistas.

Exactamente, Motor Circus comenzará a las 16:00 horas con el dj Colin Peters, que recibirá a los asistentes con sus reconocibles sesiones de electrónica e indie con clásicos de los 80s, rock y dance. Una hora después, a las 17:00 horas dará comienzo la actuación de Los Zigarros, quienes desde 2013 se han abierto como el relevo generacional del rock and roll en nuestro país. La imparable Silvia Superstar, que fue componente en los 90s de The Killer Barbies, continuará con su sesión a partir de las 18.00 horas hasta que a las 18:45 horas suba Love of Lesbian al escenario. Los catalanes traerán a Motor Circus sus mayores clásicos junto a los temas de su octavo álbum de estudio El Poeta Halley.

A las 20:15horas la música continuará con la sesión de los divertidos Nasty Mondays, dos showmen con maneras de estrella de rock sobrados de energía, carisma y personalidad. Con la caída del sol, Motor Circus se iluminará con la actuación más esperada de la noche, Iggy Pop, única actuación del artista anunciada en España, que dará comienzo a las 21.00 horas. A las 22:30 la música se pausará para recibir la gran exhibición de Red Bull X-Figthers con Danny Torres, campeón del mundo en 2011 de Red Bull X-Fighters, el mayor espectáculo de motocross freestyle del mundo.

La música regresará a las 23:30h. con los británicos más bailables y divertidos, Crystal Fighters, que presentarán su último largo Everything Is My Family. Les tomará el relevo la electrónica que traspasa fronteras de The Zombie Kids a partir de las 00:45 horas, uno de los shows nacionales más enérgicos y exitosos desde que estos djs comenzasen su andadura. Fatboy Slim será el encargado de cerrar esta primera edición. El británico, que acaba de celebrar el 20 aniversario de su debut, ´Better Living Through Chemistry, comenzará a partir de la 01:45 horas para despedir esta jornada por todo lo alto.

Motor Circus espera recibir la visita de rostros conocidos que han apoyado el evento a través de sus redes sociales y el hashtag #voyamotorcircus como Iker Casillas, Manu Tenorio, Dani Moreno, Aitor Ocio o Fonsi Nieto. Además, el evento pondrá a disposición de los asistentes autobuses para ir y volver al recinto que deberá ser reservado previamente. Estos autobuses recorrerán varias localidades desde Cádiz hasta Motor Circus. Para aquellos que se animen a acudir en motor, al lado del recinto de Motor Circus se habilitará un parking gratuito para 2.000 motos.