El Himno de la Manzanilla, por sevillanas

Corría el año 1947 cuando Juan Manuel Barba Mora y Fernando Espinar Rodríguez comenzaron a gestar una amistad que, entre otros muchos frutos, trajo consigo el nacimiento del Himno a la Manzanilla. La letra, fue autoría de Barba y la música de Espinar. Ambos quedaron inmortalizados, además de por la poesía y las notas musicales contenidas en la partitura original, por el nombre de una calle que su ciudad natal les dedicó, con el nombre de 'Barba y Espinar'. Y desde la década de los 90, es el 'Himno oficial de Sanlúcar'.

El Himno se estrenó en 1948, en el marco de un concierto organizado por el Círculo de Artesanos de Sanlúcar. Pero la gran habilidad de Barba y Espinar fue la de “fichar”, años más tarde, a una soprano española que cantaba extraordinariamente bien. Su nombre artístico era 'Mary Flor'. Y así reza en el disco, edición limitada de 45 rpm, que se grabó en 1964 bajo el sello Columbia con el título de 'Himno a la manzanilla”, con acompañamiento de orquesta y bajo la dirección de Espinar. Hasta aquí es lo que conocen algunas generaciones de sanluqueños, pero lo que no es tan conocido, pese a que lo relata Salvador Daza Palacios en su libro 'Música y Sociedad de Sanlúcar de Barrameda (1600–1975)', es que en realidad la soprano Mary Flor era nada más y nada menos que Pilar Lorengar. Así me lo reconfirmó José Barba Calvo, hijo de J.M. Barba Mora, recordando lo que su padre le contara hace unos años. Me entrevisté con él en su casa sanluqueña y pude disfrutar de la audición de esta extraordinaria grabación.

El porqué Pilar Lorengar figuró en el disco bajo el nombre de Mary Flor es cosa que desconozco, y que, probablemente se pierda en las mil encrucijadas que se atraviesan entre artistas, casas discográficas, orquestas, y un largo etc. Lo que sí es cierto es que en 1964 Pilar Lorengar ya era una famosa soprano, sobre todo en Alemania, donde en 1961 triunfó cantando 'Don Giovanni' de Mozart, junto a Dietrich-Fisher Dieskau, probablemente el mejor barítono alemán del siglo XX. Lorengar, sin duda, ha sido una de las cantantes de ópera españolas más famosas, junto con Victoria de Los Ángeles, Montserrat Caballé y Teresa Berganza. No en vano, obtuvieron el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1991.

Sin embargo, en la actualidad, la grabación del Himno a la Manzanilla que más se conoce en Sanlúcar es la que realizó la Asociación Filarmónica Banda de Música Julián Cerdán de Sanlúcar en 1995, y que contiene dos versiones del Himno: una instrumental y otra cantada por Lola Domínguez y el Orfeón Santa Cecilia.

La historia del Himno a la Manzanilla no acaba aquí, ya que su letra sigue viva y podría dar testimonio de más de un intento de renovarla con otras músicas. Pero lo que hoy cuento es una iniciativa que me parece muy interesante, ya que une la Feria de la Manzanilla con el Himno y con las sevillanas.

Este sábado por la ncohe, en el acto de la Exaltación de la Feria de la Manzanilla, organizada por la Asociación La Caña, que tendrá lugar en las bodegas La Gitana de Sanlúcar, se estrenará una versión de la letra del Himno bajo la fórmula de sevillanas.

Es un trabajo de Manuel Malia, cantaor, que ha sabido adaptar los versos de Barba Mora, al compás del tres por cuatro de las sevillanas. Para ello, ha contado con los arreglos para guitarra del Maestro sanluqueño, Manuel Lin. Ambos son colaboradores habituales y hace ya unos años, en concreto en 1990, colaboraron en la recuperación de un palo flamenco típico de Sanlúcar: 'La Rosa', un palo de la familia de las cantiñas. El trabajo quedó grabado en un disco de vinilo patrocinado por la Caja de Ahorros de Cádiz: 'Flamenco en Sanlúcar', en una edición no venal de 1990.

Ahora, vuelve a colaborar con el Maestro Manuel Lin, aportando unas sevillanas a la Feria de Sanlúcar con la letra del Himno de la Manzanilla.

Tuve la suerte de asistir a la primera audición de estas sevillanas, en casa del Maestro Lin, con Malia, y junto a José Barba y Antonio Rodríguez Llovet, y puedo dar fe de que, aunque se trata de una aportación modesta, nace con verdadero sentimiento sanluqueño y sin otra pretensión que la de aportar desinteresadamente música y cultura a la Feria sanluqueña. Y les transcribo las palabras de Manuel Malia: “Manzanilla, Feria y sevillanas son un triángulo mágico que nace en Sanlúcar cada primavera, en la Feria de la Manzanilla”. “Si hay un referente para disfrutar de una buena manzanilla, con las amistades, o en familia, ese es la Feria de Sanlúcar”.

Ese mismo día, el Maestro Lin, guitarrista muy querido en Sanlúcar, no sólo como artista, sino también como formador de cientos de sanluqueños en el arte de la guitarra flamenca, me dijo, y cito textualmente: “Estoy seguro de que esta versión tocará las fibras sensibles de los sanluqueños”.

Ahí queda eso. Yo también estoy seguro que las sevillanas de la manzanilla llegarán al corazón de muchos sanluqueños y que aportará su granito de arena a esa extraordinaria feria que es la de la Manzanilla de Sanlúcar.