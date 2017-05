'Garden Party', de Luce Grosjean, gana el IV Festival Shorty Week

La IV edición del Festival Internacional de Cortometrajes Shorty Week, la primera que la ciudad de Cádiz ha acogido tras la marcha de la cita de El Puerto, ya tiene a sus ganadores. Así, tras cuatro días de encuentros con realizadores, talleres y, por supuesto, proyecciones dentro y fuera de Concurso, la cinta Garden Party, de la realizadora Luce Grosjean, se alzó como triunfadora de la gala final que se celebró el sábado en el Teatro del Títere La Tía Norica.

Pero no sólo este cortometraje de origen francés resultó distinguido en esta cita con el cine. Y es que el festival Shorty Week contempla diferentes premios, además de acoger el certamen patrocinado por Diputación, Rueda Cádiz, donde diferentes equipo rodaron y montaron su propio corto en un tiempo límite que este año debían tener una temática referida a la conmemoración del Tricentenario del Traslado de la Casa de Contratación.

Alfonso García López ganó con su corto 'I-medium' el premio Insomnia

La gala de entrega de los premios Rueda Cádiz tuvieron lugar en el propio Palacio Provincial, dentro del festival Shorty Week, el domingo donde se alzó con el primer premio el corto Jubilados, realizado por el equipo Al Jaleo comandado por la realizadora y actriz gaditana Rocío Sepúlveda.

En otros apartados de Rueda Cádiz, los cortos Tótem, del equipo Delaollagaditana, con Manuel Ruiz al frente, y Guajira, del equipo Las Litronas también fueron premiados en una gala que completó aforo y a la que asistió el diputado Fran González y primer teniente de alcalde, Martín Vila, entr otros servidores públicos de la ciudad.

Antes, el sábado, además de Garden Party, otros trabajos consiguieron sus distinciones como Estribillo, de César Tormo, a la Mejor Comedia, o el trabajo francés Le futur sera Chauve, de Yann Legay, al Mejor corto de Animación.

A los premios de la Sección Oficial se sumaron cuatro distinciones más pertenecientes a cuatro apartados de proyecciones paralelas a la sección principal del certamen. Así, el premio a la Mejor Banda Sonora lo ha conseguido la cinta A better situation, de Francisca Villela, que destacó entre los once trabajos que se proyectaron en el Edificio Constitución 1812. El premio Making Of -para el que se escogieron 8 trabajos que se pudieron ver en el Palacio Provincial- lo consiguió Bertha et la Poilu, de Frederic Glon, mientras que la distinción Compromiso en Corto -con 14 proyecciones en la Torre de Tavira- la consiguió Carlos Caro por Recauchutados. El festival de cine de terror, también portuense, Insomnia, también contó con un apartado en el Shorty Week. Fueron 12 cortometrajes que se pudieron ver en el Archivo de Indias y entre los que destacó I-medium de Alfonso García López, que se alzó con el galardón.