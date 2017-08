La Fundación de Cultura licita el alojamiento de grupos durante el FIT

La Fundación Municipal de Cultura ha publicado esta semana el anuncio de licitación del servicio de alojamiento y manutención de los participantes del próximo Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT), que en su 32 edición se celebrará del 20 al 28 del próximo mes de octubre. Con esta licitación por un importe máximo de 105 mil euros, cuyo plazo de presentación de ofertas acaba el próximo martes, el FIT pretende que el alojamiento de los grupos se realice en la capital gaditana, nueve años después de que el cierre de la Residencia de Tiempo Libre obligara a la organización a trasladarse a San Fernando. El pliego especifica: "Es necesario que el recinto hotelero se encuentre ubicado en la ciudad de Cádiz por razones de eficiencia organizativa y económica, para facilitar los desplazamientos a los distintos espacios tanto para el montaje/desmontaje, ensayos y actuaciones de las compañías como para la asistencia de los participantes a los espectáculos y actos".

El pliego de prescripciones técnicas de la licitación, cuyo anuncio fue publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, contempla la necesidad de contar con un establecimiento hotelero, de tres o cuatro estrellas, capaz de acoger una ocupación máxima de 191 personas, con 78 habitaciones dobles y 35 individuales. El pliego advierte de que el número de hospedados irá cambiando cada día en función de la llegada y salidas de las compañía que participen en el festival.

El pliego solicita servicio de media pensión y alojamiento para 191 personas como máximo

También será necesario que el hotel disponga de un salón para montar las oficinas de organización del festival, con espacio para ocho mesas; otro salón para la oficina de prensa con otras seis mesas y una sala de reuniones con capacidad para unas 30 o 40 personas. El pliego señala que estos salones "serán puestos a disposición de la organización a coste cero".

Además de las citadas necesidades de alojamiento, con un máximo de 191 personas alojadas en el hotel en un mismo día, la oferta debe contemplar un régimen de media pensión para los alojados con el desayuno y el almuerzo, que además debe incluir las bebidas como agua, vino, cerveza o gaseosa, según se establece en el pliego. Las entradas y salidas de los participantes del festival se pueden producir entre el 10 y el 29 de octubre.

Otras exigencias de pliego son: "El adjudicatario se comprometerá a atender, previo aviso por parte de la organización, las posibles incidencias alimentarias (vegetarianos, celiacos o intolerancias). Los servicios de manutención en servicio buffet deberán atenderse en un máximo de dos turnos para todas las personas alojadas y con un rango horario fijo preestablecido".

Y además: "El hotel adjudicatario se abstendrá de facturar con cargo a este contrato servicios extras no incluidos en el pliego, tales como los gastos por uso del parking del hotel, consumiciones no incluidas en la oferta, gastos telefónicos o de cualquiera otra índole no relacionada con el objeto de este contrato, tal como se especifica en el presente apartado".

El presupuesto máximo de la licitación alcanza los 105.000 euros, una cuarta parte del presupuesto total del próximo FIT, con un precio unitario fijado en 75 euros por persona y día. Contempla el pliego que "la consignación se agotará o no en función de las necesidades requeridas por la Fundación Municipal de Cultura. En todos los servicios por precios unitarios se establece la consignación presupuestaria máxima en concepto de gasto máximo previsto. Por tanto, sólo se podrán facturar las habitaciones de las cuales efectivamente haya dispuesto la Fundación Municipal de Cultura".

La 32 edición del FIT gaditano, con un presupuesto de 411.032 euros -20.000 menos que el año pasado- contará en su programación con 17 compañías de 10 países.