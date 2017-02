Flamenco y teatro para el estreno de Olga Pericet

Uno de los estrenos más esperados de la presente edición del Festival de Jerez es el que protagonizará hoy en Villamarta Olga Pericet. La cordobesa se ha aliado con la actriz Carlota Ferrer para fusionar flamenco y teatro en un viaje por distintos estados de ánimos de la mujer. Bajo el título 'La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora' Pericet se ha fijado la meta de "transmitir el cien por cien de emociones en la escena, aparte de bailar", explicó en su comparecencia ayer en la rueda de prensa en San Ginés. En ese viaje personal y emocional a través del baile, juega con imágenes costumbristas y con la danza contemporánea" consiguiendo "conceptos clásicos en el sentido griego, es decir, con equilibrio y armonía", apunta Carlota Ferrer.

En su primera experiencia con el flamenco, la directora de escena ha reconocido que trabajar con Olga Pericet "ha sido muy sencillo, porque es una artista total, ha conseguido cosas que inicialmente pensaba que no lograría", destacó.

En su vuelta a Villamarta, Pericet se ha rodeado de su elenco artístico habitual. Así, en el cante estarán "mis Migueles", dijo refiriéndose a Miguel Ortega y Miguel Lavi, las guitarras serán cosa de Antonia Jiménez y Pino Losada, mientras que para la ocasión ha contado con el bailaor gaditano Jesús Fernández como artista invitado. Pericet recordó que dentro de ese proceso creativo "está también Marco Flores, que me ha ayudado tanto en la coreografía como en el guión musical".

Antes, a las siete de la tarde, la Bodega González Byass acogerá la puesta de largo del proyecto 'Jerez a Caballero Bonald', un un disco-libro editado hace unos meses y que ahora toma forma de espectáculo en el XXI Festival de Jerez.

La propuesta servirá para cerrar el ciclo 'Flamencos y poetas', que ha contado con el patrocinio de Cajasur, cuyos representantes asistieron ayer a la conferencia de prensa para mostrar su apoyo al teatro y al festival jerezano.

José María Velázquez-Gaztelu ha sido parte importante de esta idea "que surgió de Mario González", indicó ayer. "Fue él quien me propuso la idea, y me pidió que me involucrar". El periodista y escritor arcense aseguró que el trabajo "es un reconocimiento a Bonald por su vinculación al flamenco y que viene a coincidir con su 90 aniversario".

"Ha sido un trabajo colectivo teniendo como foco y guía a Caballero Bonald que para mí es un flamenco. Él me envió las letras y yo he ido adaptándolas a cada artista en particular", matizó.

En el formato de espectáculo de este disco-libro no se ha podido contar con todos los cantaores que participan en la grabación, donde aparecen, al margen de los que estarán hoy Los Apóstoles, nombres como José Mercé o Jesús Méndez.

No obstante, en González Byass podrá escucharse el cante de Manuel Moneo, Vicente Soto 'Sordera', La Macanita y David Lagos -quien ejerce además de coordinador del proyecto-, junto con las guitarras de Paco Cepero y Alfredo Lagos y el piano de Rosario La Reina Gitana. José María Velázquez Gaztelu recitará las letras.