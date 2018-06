Flamenco "de todos los colores" en La Isla

Concha Baras es la protagonista de la V edición de La Isla Ciudad Flamenca. El I Congreso de Baile, dedicado este año a su figura, por ser precursora de la afición y la profesionalidad de esta disciplina en San Fernando, es la novedad de una cita que volverá a prolongarse a lo largo de 42 días y que aglutina actuaciones, distintos escenarios, exposiciones o conferencias. "No tengo palabras para expresar lo que siento. No me lo tomo como un homenaje sino como un regalo", fueron las palabras de la bailaora, maestra con su propia escuela en el municipio isleño durante 17 años.

Flamenco de todos los colores. La expresión usada por el organizador del festival, Javier Fernández, Chico, expresa a la perfección la diversidad de actividades previstas este verano. Comenzará días después de clausurarse la Feria del Carmen, como es habitual; concretamente el sábado 21 de julio con las actuaciones de Cañejo de Barbate y Manolo de Santa Cruz en el templete de la Alameda Moreno de Guerra. "Manolo es de Córdoba y no ha podido estar hoy, pero está muy ilusionado por venir a cantar a La Isla de Camarón", comentó Chico sobre este cantaor con síndrome de down que tiene un disco en el mercado y ya prepara el segundo. A esta cita (a las 22.30 horas) seguirá en esa primera jornada el inicio de Flamenco de Guardia, una apuesta de Javier Bey que comenzará en La Flamenquita con Jessi La Colorá.

Sí asistieron a la presentación en la Venta de Vargas usuarios y responsables de la Unión de Parálisis Cerebral (Upace) San Fernando que participa con este evento cultural en la creación de un flash mob adaptado que tendrá lugar el miércoles 25 de julio en la Plaza del Carmen. Presente estaba también el guitarrista Joselito Acedo, de Sevilla, "trianero" como matizó al tomar la palabra para agradecer que cuenten con él en el festival. Estará el viernes 10 de agosto en Madruga Flamenca de la Venta de Vargas a partir de las 23.45 horas. "Tocar en la Venta de Vargas es una cosa maravillosa", aseguró. Estará con Rafael de Utrera en una actuación especial, Trío, con la que presentará su disco Andando, autoproducido y con el que ha estado nominado a los premios Grammy Latino. "Traeré algo de mi tierra aquí", detalló.

La Isla Ciudad Flamenca ha previsto lo que denominaba Chico "dos noches grandes". La primera Noche Flamenca en el Parque, el 11 de agosto a partir de las 21.00 horas, contará con la participación de Capullo de Jerez, Jesús Méndez, Jesús Castilla y el grupo Al Aire. En la segunda, reservada al baile, actuarán Ofelia Márquez, David Nieto, Paula Sierra y Raúl Ortega.

Llama la atención también la proyección de una serie de animación francesa sobre flamenco, FlamenComic, en un acto en el centro de congresos fijado para el 13 de agosto (21.00 horas) donde su dibujante y creador, Eddie Pons, dará una charla junto a Carole Solive de la productora La Femme Endormie.

Hasta el barrio de Camarón, las Callejuelas, se irá Vamo a Verlo, un encuentro de flamencos, a modo de jam session, en el que los asistentes tendrán libertad para salir a actuar. Se ha programado para el domingo 26 de agosto. Apenas unos días antes de la clausura del festival, el viernes 31, en la plaza Juan Vargas y con la propuesta artística de Mawi de Cádiz.

Para San Fernando, destacaron la alcaldesa, Patricia Cavada, y el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, supone una gran promoción, de ahí que esté implicada también la Diputación. "El flamenco es parte imprescindible de nuestra cultura", defendió Romero. "Tenemos que hacer un reconocimiento expreso a quienes un día pensaron que San Fernando se mería un festival flamenco", señaló Cavada.