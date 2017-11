El Festival No Sin Música se celebrará el 19, 20 y 21 de julio

Los próximos días 19, 20 y 21 de julio de 2018 regresa el festival No Sin Música al Puerto de Cádiz. Así lo han confirmado este viernes desde la organización, que anuncian que para esta edición se adelanta la venta de entradas y abonos al día 14 de noviembre, a partir de las 12.00 horas.

De este modo, por primera vez en el corto pero contundente recorrido del festival, se lanzarán los abonos de venta anticipada y a un precio más económico sin la confirmación de los artistas, con lo que la organización comprobará qué público fiel tiene detrás. Será justo varios días después cuando se anuncien los primeros nombres de artistas reconocidos que de nuevo hagan vibrar al público del muelle gaditano, aseguran fuentes del festival.

La última edición del encuentro que tuvo lugar el pasado julio logró congregar en el enclave hasta 30.000 personas, convirtiéndose en la más multitudinaria hasta el momento y consolidándose como uno de los eventos más exitosos del verano musical de la provincia. Además, en el balance que se hizo de las cifras del pasado festival se habló de un impacto en la economía local de 2,5 millones de euros de beneficios.

Cifras en la que tuvo mucho que ver el público asistente, que pudo así disfrutar durante los tres días del festival de más de 60 bandas y solistas tanto en los dos escenarios del Puerto de Cádiz como en los siete escenarios callejeros del Off No Sin Música, con lo que la cita ha mantenido su compromiso de llenar Cádiz de música con carácter gratuito. Concretamente este pasado julio se pudo disfrutar de la música de Amaral, Rosendo, Coque Malla, Iván Ferreiro y León Benavente, entre otros. En años anteriores pasaron por la escena del reconocido festival M Clan, La Mala Rodríguez, Elefantes, Dover, Vetusta Morla, Love of Lesbian y Loquillo, entre otros muchos grandes nombres de la escena musical.