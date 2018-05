El Falla repartirá suerte por España

El Teatro Falla dará suerte a los españoles. No a todos, claro, sino a los que compren un cupón de la Organización de Ciegos (ONCE) del domingo 27 de mayo cuyo número resulte premiado. El coliseo gaditano aparece en una serie temática de cupones que con el título 'Ciudades a escena' está dedicada a las salas más emblemáticas de la geografía española. El director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y la concejala de Cultura, Eva Tubío, desvelaron ayer a los medios la imagen del cupón, que ya se encuentra a la venta, en un acto que se celebró en la segunda planta, en el foyer, del teatro gaditano.

En total serán cinco millones y medio de cupones los que la ONCE ponga a la venta con la imagen del Teatro Falla, a través de sus 20.000 vendedores, para su sorteo extraordinario de los domingos con su correspondiente sueldazo para 20 años. Esto, en palabras de Eva Tubío, supone "una promoción de la ciudad impagable". La concejala agradeció a la organización la elección del coliseo gaditano para esta nueva serie de teatros españoles: "La imagen del Falla es señera e icónica, tiene carnaval, arte, vida...". La edil, que recordó la paulatina adaptación del Falla en materia de accesibilidad, alabó "la estimable labor social y educativa" de la ONCE en Cádiz y su trabajo de "inclusión y normalización, con admirables datos de inserción de empleo".

Alberto Ríos, por su parte, se mostró "orgulloso" de que la imagen de Cádiz a través de su Gran Teatro Falla pueda recorrer España de la mano de este nuevo cupón en esta serie dedicada a los grandes escenarios del país en un sorteo, además, de carácter extraordinario y con premios especiales.

Según informa la ONCE, la serie arrancó el pasado domingo día 13 con el cupón dedicado al Teatro Apolo de Almería y continuará con el coliseo gaditano. A estos dos cupones les seguirán en Andalucía los dedicados al Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Isabel la Católica de Granada, el Gran Teatro de Huelva, el Darymelia de Jaén, el Teatro Cervantes de Málaga y el Lope de vega de Almería.