Éxito del 17º Ciclo de Música de Cámara

The Soloists of London, todo un lujo para Cádiz, cum,plió ayer con las expectativas abarrotando el aforo del Teatro Cómico de Cádiz en la primera sesión del 17º Ciclo de Música de Cámara, un clásico ya del calendario cultural gaditano. esta prestigiosa orquesta de cámara interpretó ante el público asistentes obras de Bach, pergolesi, y Locatelli, s bien este ciclo gira en torno al barroco y Mozart. El segundo concierto, que se celebra hoy en el Palacio de Congresos, es un plato fuerte de esta programación con la presencia de la soprano Sinead O'Kelly y el contratenor Timothy Morgan. Es una gala en la que la lírica será la protagonista y que volverá a contar como acompañamiento a The Soloist of London, con la virtuosa Candida Thom,pson entre sus componentes. Interpretaran, además del hilo conductor de Mozart, a Handel, Purcell o Boyce. El sábado habrá un tercer concierto en el Cómico.