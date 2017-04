Encuentro de escritores gaditanos para conmemorar el Día del Libro

La Librería Plastilina organiza este sábado 22 de abril su II Encuentro de Autores Gaditanos con motivo del Día del Libro. La cita tendrá lugar a partir de las 12 horas a pie de calle en la Glorieta Ingeniero de la Cierva y contará con una mesa expositora con los trabajos de los más de 40 escritores participantes en el evento y de algunas editoriales gaditanas. Varios de los autores presentes en el acto narrarán fragmentos de sus libros, presentarán sus últimas novedades y charlarán con los lectores que quieran acercarse a dicha plaza.

Entre los participantes en este II Encuentro de Autores Gaditanos se encuentran Ana Barceló Calatayud ('El tipo en el Carnaval de Cádiz'), Antonio Lagares ('Venta de Vargas. Una leyenda en el tiempo'), Antonio Vidal Ramírez ('La justicia del mendigo'), Antonio Yllescas ('Non Plus Ultra'), Belén Peralta ('El jardin de mis sueños'), Carmen Moreno ('Mala sangre'), Carmen Navarrete ('Desde mi lado humano'), Carlos Spínola ('Gastronomía y cocina gaditana'), Daniel Chamero Martínez ('Después del amanecer'), Daniel Fopiani ('Relatos sin contrato'), Daniel Heredia ('¡A los libros!'), David Monthiel ('Carne de Carnaval'), Eduardo Formanti ('Cuentos abandonados'), Eduardo Martínez ('Los cuadernos de Rekalde'), Emilio G. Cruz 'Libi' ('Historias de la Pepa al derecho y al revés'), Enrique Pérez Fernández ('De El Puerto a Cádiz. Los barcos del pasaje en la Bahía de Cádiz. Siglos XV-XXI'), Enrique Rojas Guzmán ('Alma sin licencia'), Fernando Lobo ('Versos decimales'), Fran Chaparro ('El doble'), Gabriel Rodríguez ('Calles y plazas del Extramuros de Cádiz'), Hilda Martín ('El libro de las mareas'), Israel Alonso (Edit. Cerbero'), Javier Fornell ('El asesino de la lista'), Jesús Serrano Tirado ('Del cielo a Cádiz'), José Antonio Aparicio ('El amanecer de un Cádiz desolado'), José A. Fernández ('Lápiz rojo. Censura, control y prohibiciones en el Carnaval de Cádiz'), José Landi ('Ya vendrán tiempos peores'), José Manuel Benítez Ariza ('Cosas que no creeríais'), José Pettenghi ('El Tour de 1936. El último Tour de la tricolor'), José Rasero Balón ('Áticos y vientos'), Julio Malo de Molina ('Cádiz, un paseo'), Julio Molina Font ('Baches, bares y ultramarinos'), Manuel Devesa ('El regreso de Inés'), María del Carmen Orcero ('Un titular para un crimen'), María Dolores Ambrosy ('Viaje al interior'), Marco Antonio Marcos Fernández ('Te ves como te ven'), Mel ('Meldición'), Melissa Franco ('Cinco relatos de Ninfamiel'), Paco de Paula Sánchez Sampalo ('El aprendiz de alquimago'), Palma Medina ('Contra la ley de Dios'), Ramón Luque Sánchez ('Las historias de Carmelo'), Rafael Marín ('Marvel. Crónica de una época'), Rosa de la Corte ('Gala plácida. Memorias de una reina'), Rosario Tey ('¿Quién eres, Cristina?') o Rosario Troncoso (Edit. Takara - 'El ático de los gatos').

Este encuentro entre escritores cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y de las editoriales Cazador de ratas, Ediciones Mayi, Editorial Dalya, Editorial Cerbero, El Boletín Ediciones y Hélade Ediciones.