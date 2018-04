Emilio Lledó rechaza la Medalla de Oro de Madrid por el caso Cifuentes

El filósofo y académico sevillano Emilio Lledó ha renunciado a recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid tras la polémica del máster de la ya expresidenta regional Cristina Cifuentes. "No me apetece para nada por estas concretísimas circunstancias acudir a los actos de esta Medalla para la que estaba propuesto", ha expresado Lledó en declaraciones a RNE, en las que ha afirmado que si no se hubiera dado esta polémica en la Comunidad hubiera aceptado la Medalla.

En este punto, el filósofo ha recordado que "la característica esencial de la política hace 25 siglos era la decencia; el indecente no puede gobernar un país, porque el indecente que tiene poder sobre los demás es terrible".

Emilio Lledó ha recordado que vivió la Guerra Civil en Vicálvaro, y aún recuerda el madrileño cartel de 'No pasarán'. "Fue un referente de solidaridad y libertad", ha apuntado a continuación sobre su relación con Madrid.

Lledó fue catedrático de instituto y de Universidad. Tras licenciarse en Filosofía, recibió una beca de la Alexander von Humboldt Stiftung y más tarde consiguió una plaza universitaria en la ciudad alemana de Heidelberg.

La Comunidad de Madrid entregará este año las Medallas de Oro del Dos de Mayo al escritor Alfonso Ussía y a título póstumo al expiloto de motociclismo Ángel Nieto, así como las Medallas de Plata a la Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil del Hospital Gregorio Marañón y a la actriz Gemma Cuervo.