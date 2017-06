El ECCO, preparado para un nuevo rumbo

Comienza una nueva vida para el ECCO. El espacio municipal inaugurado en 2012 como Espacio de Creación Contemporánea emprendió ayer un nuevo rumbo con un nuevo nombre, un nuevo logo y, lo que sustenta ambos cambios, un nuevo concepto. El ECCO, a partir de ahora Espacio de Cultura Contemporánea, se abre a nuevas disciplinas más allá de la plástica y a nuevos lenguajes. Un camino por recorrer que ha cumplido su primer paso con la remodelación física de algunos de sus rincones.

De esta forma, y como este periódico adelantó hace algo más de un mes, el centro cultural que se levanta en los antiguos cuarteles de Carlos III ha ganado su patio interior que ha pasado de ser un empedrado a entarimarse con maderas especiales para exterior con las que también se han construido unos bancos móviles que le aportan funcionalidad al espacio que podrá ser utilizado para varias actividades. La primera de ellas, el próximo jueves a las diez de la noche, con la proyección del documental Fuego en el mar, de Gianfranco Rosi, Oso de Oro a Mejor Película en el Festival de Berlín y Mejor Documental en los Premios del Cine Europeo.

Así lo explicaron la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, y el técnico responsable del ECCO, Moncho de la Rosa, durante la presentación de la nueva imagen del ECCO en el interior del gran protagonista de la tarde, el patio. Pero éste no es el único espacio que ha sufrido una transformación.

Así, el propio acceso al ECCO ha cambiado. Lo primero que llama la atención es la pantalla que se ha colocado en la antesala en la que se informa de que el acceso es gratuito y de algunos de los contenidos que aguardan en el interior. Habrá que torcer a la izquierda, hacia la conserjería que antes estaba cerrada al público, para poder acceder al centro. "Así ganamos en un mayor control de las visitas -recordemos que el ECCO fue el espacio municipal menos visitado en 2016- y una mayor seguridad", explicaban los representantes públicos.

Concejala y técnico también descubrieron las posibilidades del nuevo logo creado por la empresa Rebombo Estudio (Raúl Gómez y Raquel Jove), un logotipo "más versátil y colorido que corresponde más al nuevo espíritu multidisciplinar del centro", y que se puede "complementar con diferentes fondos e imágenes haciéndolo muy dinámico", definieron.

Un centro muldisciplinar, repitieron, donde a partir de ahora tendrá cabida "la danza, la música, el mundo audiovisual, las conferencias...". Así, de la Rosa confirmó que este verano se volverá a hacer el ciclo musical con la asociación cultural sin ánimo de lucro Músicas del Sur, que tiene asignada una de las salas del centro. "También queremos que pronto se vengan para acá una asociación del audiovisual y algún otro grupo cultural joven más", valoraba el técnico que también explicaba que la relación con Alcances, cuyo director Javier Miranda acudió a la inauguración de la nueva imagen del ECCO, será más fluida y cercana a partir de ahora.

Llegadas y salidas. Salidas como la de la asociación Planeta Cádiz, que ya no goza de su espacio en el centro desde que se terminó el convenio de colaboración en el mes de abril, y del proyecto Eccocolección, una exposición permanente formada por los fondos de arte contemporáneo del Ayuntamiento que se inauguró en julio del año pasado en las salas 7, 8 y 9 del ECCO y que no ha sobrevivido al año de vida. "Eran piezas que pertenecían a otros centros municipales y que ahora volverán a sus lugares de origen ya que el nuevo rumbo del ECCO no contempla el espacio como un museo y las salas que ocupaban se utilizarán para otras cosas", detallaba el responsable del centro.

Y aunque el ECCO no quiere ser un museo la colección de El Valle de los Caídos de los Costus sí continuará siendo la piedra angular de su oferta permanente. Sin embargo, la muestra permanece cerrada al público ya que se está enfrentando "a los trabajos para una nueva musealización con el objetivo de hacer una exposición mucho más pedagógica", argumentaba el técnico que sitúa estas labores en una "segunda fase".