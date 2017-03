Dylan irá a Estocolmo para recoger el Nobel... pero en un acto privado

En una nueva entrega del culebrón que vienen protagonizando Bob Dylan y la Academia Sueca desde la concesión a la leyenda viviente estadounidense del Nobel de Literatura a mediados del pasado mes de octubre, ayer se supo que el músico ha confirmado su presencia en Estocolmo durante este fin de semana -no se sabe aún si el sábado o el domingo- para recibir el galardón, según confirmó la seceretaria de la institución, Sara Danius: "La buena noticia es que han decidido reunirse este fin de semana. La Academia le dará entonces a Dylan el diploma y la medalla del Nobel, y le felicitará por el premio". Eso sí, Dylan se prestará a hacerlo con sus condiciones, en una ceremonia "pequeña e íntima", sin medios de comunicación, sólo ante los miembros de la Academia, "de acuerdo a los deseos del cantautor".

El artista, de 75 años, aprovechará su visita a la capital sueca, donde tiene previsto ofrecer dos conciertos el sábado y el domingo, para reunirse, en ese acto privado, con la Academia, en cuyo seno ha habido muestras de indignación hacia Dylan por su falta de claridad acerca de la aceptación del premio. No en vano, fue su amiga Patti Smith y no él, que alegó tener "otros compromisos", la que recogió en su nombre el Nobel en Estocolmo en una ceremonia celebrada el pasado 10 de diciembre, enla que la cantante interpretó, con algún desliz a causa de los nervios, una de las canciones más famosas de su colega, A hard rain's a-gonna fall.

Tampoco este fin de semana pronunciará el cantautor la tradicional conferencia de recepción, aunque la Academia tiene "razones para creer", dijo Danius, que la escurridiza leyenda enviará una versión grabada más adelante, algo que deberá suceder, si así es, antes del 10 de junio. En cualquier caso, aunque parece totalmente reacio a regalarle a la venerable institución la imagen del mito popular portando el galardón solemne por antonomasia, Dylan sí se embolsará la dotación económica de la que va acompañado: 832.000 euros.

Antes de esa nueva entrega de la guadianesca relación entre Dylan y el brillo de la Gran Cultura, mañana saldrá a la venta Triplicate, su nuevo álbum, triple nada menos. En la línea de Shadows in the night (2015), con versiones de Sinatra, y Fallen angels (2016), en torno a clásicos de los años 30 y 40, reinterpreta en él material ajeno, en esta ocasión 30 composiciones del gran cancionero americano entre las que se encuentran baladas como September of my years, Stormy weather, As time goes by (la célebre canción de Casablanca) o Sentimental journey.