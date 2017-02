'Django' abre hoy la 67 edición de la Berlinale

La Berlinale abre hoy su 67 edición con Django, el primero de los 18 aspirantes al Oso del festival, que en sus diez días de vida combinará las presencias estelares sobre su alfombra roja con la vocación de certamen abierto al ciudadano. Inaugurar un festival internacional con un director debutante, el francés Etienne Comar, y con una película centrada en el Holocausto a través de la figura del músico de jazz gitano Django Reinhardt, no encaja con el concepto de apertura entre tempestades de flashes de sus equivalentes europeos.

"No es una película lúgubre, sino llena de vida, como la música de Django", defendía estos días el director del festival, Dieter Kosslick, dispuesto a seguir ofreciendo dosis equilibradas de estrellas y cine comprometido. El aporte de presencias estelares se deberá principalmente a películas que acuden a Berlín fuera de competición y que harán desfilar sobre la alfombra roja a Catherine Deneuve, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Ethan Hawke o Robert Pattinson. Entre quienes sí acuden a la capital alemana defendiendo películas a concurso estarán Richard Gere y Laura Linney, al frente de la estadounidense The Dinner, así como Bruno Ganz y Kristin Scott Thomas, con The Party, de la británica Sally Potter.

La presencia española quedará fuera de la lucha por el Oso, con la proyección de La reina de España, de Fernando Trueba, y de El Bar de Álex de la Iglesi a, que se estrenará con carácter internacional.

El jurado de esta edición de la Berlinale estará presidido por el holandés Paul Verhoeven, con el actor mexicano Diego Luna, el artista islandés Olafur Eliasson y la actriz alemana Julia Jentsch entre sus miembros.