Diego Valdivia llega a la Momart con una propuesta audiovisual

Diego Valdivia se reencuentra hoy con sus orígenes y con una de sus fuentes de inspiración. El pianista algecireño actúa por primera vez en Cádiz en la Sala Momart en lo que promete no será un concierto al uso. Valdivia se ha dado a conocer especialmente en las redes sociales gracias a su música, fusión entre clásico y flamenco, y también a videoclips como Puertas de Tierra o Furia y lo audivisual tendrá mucho protagonismo en el espectáculo de este sábado. El algecireño adelanta que ofrecerá composiciones suyas y también algún cover de éxito como Despacito (una versión que ha alcanzado más de 140.000 reproducciones en unos días en Facebook). Además no estará sólo, pues le acompañarán guitarra, cajón, palmeros y las academias de baile de Lydia Cabello, de Cádiz, y de Marisa Sáinz, de San Fernando. "Y mientras tocamos se van a proyectar los videoclips, es más un espectáculo que un concierto al uso", destaca.

Tras más de un año dedicado al directo la de hoy será su primera actuación en la capital y no oculta que le hace "especial ilusión, porque mi familia materna es toda de Cádiz. También por eso le hemos dedicado un tema (Puertas de Tierra) y empezamos la gira aquí". Próximamente llevará su espectáculo a Sevilla y Málaga, pasando, cómo no, por su Algeciras natal. Diego Valdivia toca el piano desde los cinco años y compone desde los doce, pero no hace tanto que dio el salto a los escenarios. "Empezamos a publicar los vídeos en internet antes de hacer espectáculos para ver la reacción de la gente y si merecía la pena montar algo, la verdad es que está siendo magnífica y eso te va animando".