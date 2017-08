Diego El Cigala homenajeará a México en su próximo disco

Diego el Cigala está ya preparado para grabar su nuevo proyecto, El Cigala canta a México, un homenaje a la música de ese país. El cantaor, que en 2015 perdió a su esposa y en 2016 a su madre, aseguró que, en lo personal y emocional, se ha vuelto "más indestructible que nunca" -en referencia a su último trabajo-, aunque se le quiebra la voz al recordar esos últimos episodios en su vida. "No terminas de reponerte nunca".

El Cigala, que sigue de gira con Indestructible, comenzará a trabajar en su nuevo proyecto nada más termine el ciclo de conciertos. En este nuevo trabajo, centrado en México, rescatará las voces de las fallecidas Chavela Vargas y Rocío Durcal, y tiene previsto incluir a leyendas vivas de la música mexicana como Vicente Fernández, Luis Miguel y Armado Mazanero. También incluirá, adelantó, un tema del fallecido Juan Gabriel, así como de Javier Solís y José Alfredo Jiménez.

El disco será un homenaje al país que le abrió al cantaor la puerta en América Latina porque "si no conquistas México, no llegas a ninguna parte", afirmó. Sin embargo, El Cigala no quiere ponerle fecha de salida a este nuevo álbum porque, quiere ir "al pasito" que, a su juicio, "es como se hacen bien las cosas".

Y aunque aseguró que su cabeza "no para", porque siempre quiere hacer cosas nuevas en la música, aclaró que no se atrevería nunca con el merengue o la bachata, porque ya "hay genios que cantan magníficamente" estos dos ritmos. En cuanto a la música urbana, tajantemente dijo no, porque no entra en sus "cánones": "Lo urbano, para quien lo quiera".