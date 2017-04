Daniel Heredia pone en marcha la primera asesoría literaria de Cádiz

Hasta donde la memoria me alcanza, siempre encuentro letras. La cita de Josep Janés le sirve de presentación a Daniel Heredia, que desde que iba al instituto fue "el chaval que escribía para el periódico", y que realizó su primera reseña literaria para Diario de Cádiz cuando aún estaba en el entonces 3º de BUP.

A lo largo de su vida, Heredia ha trabajado para empresa pública y privada, ha realizado labores de periodista, de técnico y asesor cultural. Ha sido colaborador en publicaciones como Mercurio o Renacimiento y, ahora mismo, escribe para Zenda. Desde hace más de diez años, realiza las entrevistas de los autores que acuden a las Presencias Literarias de la UCA para Andalucía en Red. Ha escrito una biografía para Pasión Vega y la novela La sombra vencida. Y, desde el pasado marzo, ha puesto en marcha una empresa - "el último palo que me quedaba por tocar a nivel laboral"-: una asesoría literaria bajo su mismo nombre que ofrece servicios tanto a firmas y editoriales como a particulares.

"Como suele suceder, todo comenzó sin querer", cuenta. Durante tres años, Daniel Heredia mantuvo el blog literario ¡A los libros!, que se convirtió en un sitio de referencia con entrevistas de profundidad a escritores y nombres asociados al gremio. "Era raro el día -explica Heredia- , en el que no recibía una o dos solicitudes para corregir o revisar manuscritos. Tal era el volumen que montar la asesoría literaria parecía lo lógico".

Diferencia entre asesoría y agencia literaria, es decir, la dedicación de manera exclusiva a la representación de autores: "Apenas le veo sentido fuera de los grandes circuitos de la edición, de Madrid y Barcelona, y de hecho hay muy pocas a nivel periferia, mientras que el ejercicio de asesor te permite ser mucho más flexible", comenta.

En los últimos tiempos, lo extraño es conocer a alguien que te diga que no escribe ni tiene la menor intención de hacerlo: "Pero pienso que, en general, a la gente le atrae más la vida literaria, o lo que entiende por vida literaria, que el esfuerzo de hacer un buen libro. Al 99% de los manuscritos noveles les faltan horas y horas de trabajo y, para colmo, todo el mundo quiere publicar en un gran sello -reflexiona-. Por ejemplo, en las dos convocatorias que llevo en la UCA del taller Del manuscrito al libro, casi no he encontrado a ningún lector por definición, aunque eso no quita que sea una experiencia muy enriquecedora de la que terminas aprendiendo tú tanto o más que cualquier alumno. Pero escribir es impensable sin leer mucho, y bien, y con los ojos abiertos".

El auge de la autopublicación hace, además, que "no sólo las editoriales busquen lectores para sus textos, así que cada vez más, el ejercicio de lectura detallada, de guía, de corrección, puede solicitarse a nivel particular. En la autoedición sueles estar tan perdido que el resultado suele dejar mucho que desear tanto por dentro como por fuera".

"Como rasgo novedoso, por ejemplo, entre los servicios a autores de la asesoría incluyo la revisión de contratos: cuando uno sale al mundo con su manuscrito, es como cuando sale al mundo recién licenciado: no sabe qué hacer con eso que tiene ni cómo van las cosas -continúa Heredia-. Lo más normal, es que te timen. Y lo mismo tienes poco margen de acción pero, al menos, has de saber cómo puedes reaccionar y qué es lo justo". También contempla desarrollar, a nivel comercial, la organización de eventos y relaciones públicas, así como trabajos específicos como lector, desarrollo de proyectos e incluso textos por encargo: "Sí, sí, de hecho, tengo dos libros (firmados con seudónimo y bajo confidencialidad) escritos como negro. Y uno de ellos se ha vendido bastante bien".