"Creo que Falla está bien tratado en Cádiz, pero nunca es demasiado"

Claudia Sansón (Cádiz, 1991) regresa mañana a su ciudad natal, donde no actúa desde mayo de 2016. Afincada actualmente en Amsterdam, tras pasar una larga temporada formativa en Londres, la violinista abrirá en el Teatro de La Tía Norica el nuevo ciclo de música Manuel de Falla como integrante de Trisquel Arts, un ensemble creado durante su estancia londinense.

-¿Qué supone para Claudia Sansón regresar a Cádiz?

-Es un honor poder inaugurar el ciclo y volver a Cádiz, poder tocar junto a tus seres queridos, la familia, los amigos. Muchas veces tocamos fuera en los conciertos y el público te trata con cariño, pero tocar para gente conocida siempre es más emotivo.

-Pero la responsabilidad es la misma.

-Claro, es la misma. Profesionalmente siempre damos lo mejor pero, siendo de Cádiz, tocar junto a los míos es para mí un honor.

-Viene acompañada por Trisquel Arts.

-Trisquel Arts es un ensemble que nace en 2013, en la Guildhall School of Música & Drama de Londres. Es un grupo de cámara versátil, con varias formaciones e instrumentos, incluyendo viento madera, cuerda y piano. En esta ocasión está formado por el clarinetista Bernardo Alcalá, que obtuvo con méritos el Classical Master's degree en el Conservatorio Van Amsterdam, y por el pianista Antonio Oyarzábal, que obtuvo con honores el Master in Performance y posteriormente Artist Diploma en la Guildhall School of Music & Drama. Es un grupo de cámara que formamos cuando me fui a estudiar a Londres con algunos compañeros para poder dar conciertos.

-En el programa se anuncian piezas de Khachaturian, Poulenc, Ravel y Milhaud. ¿Qué podemos esperar de las obras que se van a interpretar?

-Hemos escogido la formación de trío con clarinete, violín y piano, aunque en el concierto tendremos obras de dúo y de trío. Poulanc, por ejemplo, va a ser clarinete y piano, y Ravel va a ser violín y piano; y Khachaturia y Milhaud serán de trío. Hemos escogido las obras porque el ciclo lleva el nombre de Manuel de Falla y el gaditano tuvo una estrecha relación con Francia, su etapa parisina fue una experiencia que le cambió mucho y le hizo reconectar con la música nuestra, con el flamenco y la música folklórica. La mayoría de los compositores escogidos son franceses, él tuvo mucha relación con Ravel. Khachaturian es armenio, pero tiene un carácter inspirado también en lo folklórico, un carácter improvisado que nos pareció que podía tener similitudes al flamenco. Son obras, además, muy reconocidas para la formación de trío.

-Inaugura un ciclo que viene a sustituir al Festival Manuel de Falla con la intención de ofrecer conciertos más repartidos en el tiempo: ¿es mejor un festival en pocos días o un ciclo más extendido?

-Hombre, nunca se sabe cómo va a reaccionar el público. Es de agradecer que haya este tipo de iniciativas para apoyar la cultura. Creo que un ciclo extendido puede dar más flexibilidad a los artistas para tener más opciones de fechas, y para el público. Es verdad que habrá de todo, pero creo que el público puede tener más opciones.

-¿Está bien tratado Falla en Cádiz: su figura, su obra?

-Yo creo que sí, que está bien tratado, pero nunca es demasiado. Es un compositor de gran renombre, un gran representante del nacionalismo español y de nuestra música. Hizo mucho a la hora de fusionar la música clásica y el folklore español, con el flamenco, unificarlo todo. Hizo mucho, fue una persona muy importante. No digo que no esté bien tratado, pero quizás si hubiera más representación de su figura y de su obra, sería mejor incluso.

-¿Claudia Sansón interpreta mucho a Falla?

-A mí me encanta, es de mis compositores favoritos y siempre que he podido lo he tocado. La vida breve es una obra que me encanta; las Canciones populares son maravillosas. Siempre que he podido, que el formato me lo permitía, lo he interpretado. Pero para esta formación no hemos encontrado ninguna obra, fue lo primero que pensamos, pero no había. Preferimos escoger obras francesas, aunque pudiera ser un poco arriesgado; pero están en la historia de él, de Falla. Fue una etapa muy importante para él.

-Ha vivido en Londres, ahora en Amsterdam, ¿es más fácil vivir de la música clásica fuera de España?

-A ver, quizás en los tiempos que vivimos, sí. Sé que está mal para todo, pero cuando hay recortes la cultura como que sufre un poco más. En ciudades grandes siempre hay más movimiento. Yo he estudiado el máster en Londres y me he formado en una orquesta allí. Hay más demanda, más oportunidades. Pero creo que la cosa está cambiando y los que estamos fuera tenemos la esperanza de poder volver, de poder enseñar todo lo adquirido fuera.

-Siempre está en el horizonte volver a Cádiz.

-A Cádiz, a España, y poder aportar todo lo que se ha aprendido. De momento, no hay perspectiva concreta. Estoy en Amsterdam para seguir formándome. No quiere decir que sólo fuera hay buena formación, de hecho yo estudié mi superior en Barcelona. En formación, no somos inferiores para nada.

-Ahora que ha empezado el concurso del Falla, ¿a Claudia Sansón le tira el Carnaval?

-A mí me encanta (ríe), son mis raíces. Incluso cuando me fui fuera, hasta me gustaba más el Carnaval y el flamenco porque lo echaba de menos.

-¿Ha caído alguna vez en la tentación de tocar un cuplé con el violín?

-Pues he tenido ofertas (ríe), pero al final no pudo ser porque estaba estudiando fuera y tal, pero no lo descarto, me encantaría. Sí hice una aportación en una gala benéfica en la que se unió todo, Carnaval con Semana Santa..., en el Falla hace tiempo. Ahí sí toqué junto a una banda un solo de violín. De momento, eso.