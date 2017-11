Concierto de la coral Hora Ludens con la colaboración de Nova Mvsica

El ciclo Música en Palacio, organizado por la Fundación Provincial de Cultura de Diputación de Cádiz, comienza esta tarde con un concierto de música sefardí de la coral Hora Ludens de Madrid, que contará con la colaboración especial del coro gaditano de cámara Nova Mvsica.

La propuesta se centra en un programa monográfico que incluye obras ancladas en la tradición sefardita y repertorio de los cancioneros españoles de la época para tratar de penetrar en el misterio que supone haber conservado un vivo recuerdo de una tierra que los expulsó.

De esta forma, el concierto se estructura en cuatro secciones tituladas Amor y odio -Morena me llaman, Al alba venid, buen amigo, Abridme, galanica, Adío, querida, La amante abandonada y De la dulce mi enemiga-, Judíos, moros y cristianos -Tres morillas, A la fuente del olivo y Romance de Abenámar -, En la sinagoga y en la iglesia -Ocho Kandelikas, Cados, cados y Cuando el rey Nimrod- y España en el corazón - Malo estaba el buen rey, Triste España, La rosa enflorece y Durme, durme- además de dos obras más con la especial colaboración de Nova Mvsica que serán Ave verum corpus (W.A. Mozart) y Come again (John Dowland).

El coro Hora Ludens se formó en el año 2003, como iniciativa de un grupo de empleados públicos de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Posteriormente se han ido incorporando miembros de otras procedencias que comparten el mismo entusiasmo por la música coral.

El acceso a este concierto, es gratuito y se producirá por orden de llegada, hasta completar el aforo.