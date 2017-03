Coloma subliminal y universal

Coloma no tiene fin y, sin embargo, es un auténtico desconocido para muchos de sus paisanos, que se quedan en esa faceta del cura que escribió el Ratón Pérez. Pero la sombra de Coloma es alargada, y la de sus escritos, mucho más. El doctor en Medicina y Humanidades el jerezano José Antonio Salido es un lector acérrimo de Coloma. En sus libros, como corresponde a un jesuita, los mensajes son de corte religioso confesional. Pero tras estas sentencias, subyace un mensaje ético, racional y universal que corresponde con la llamada "ley moral de Kant". Dicha hipótesis se confirma en una investigación aplicada, descriptiva, tradicional y confirmatoria. "Cuando me fui metiendo en el tema, vi que Coloma quería hacer mucho más universal su mensaje, extensivo no sólo a los católicos, sino a todos los seres racionales, como manda dicha ley moral", cuenta Salido que, como paisano de Coloma y gran conocedor de la obra del mismo, vio en estos dos motivos "poner a Coloma otra vez en el ambiente con esta tesis". Trabajo que ha obtenido un sobresaliente cum laude y que el tribunal propuso para premio extraordinario de doctorado. Una tesis interdisciplinar, de filología y filosofía, que abre un campo para investigar la posible presencia de ley moral en otros autores. Por ello, Salido impartirá una actividad formativa en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá de Henares para dar a conocer esta investigación y que sea motivo de futuras tesis doctorales.

"Lo que hacemos es una lectura comprensiva de la obra de Coloma, de ella sacamos sentencias que puedan tener un contenido moral que no sea la proposición deóntica". Como ejemplo presenta esas palabras de Coloma sobre la norma de la ley moral de "no usar al hombre como medio", de la que el jesuita hace referencia en su obra Polvos y lodos, en la que uno de sus párrafos apunta que ... "es un matrimonio de conveniencias en que el yerno busca las talegas del suegro un puntal de oro que sostenga la casa solariega que se derrumba... Y el suegro en los pergaminos del yerno de cierto polvo de antigüedad que encubra los flamante de su arca". Frase que se traduce en un razonamiento moral y que se convierte en una máxima: "No debo utilizar a la mujer como medio". "Lo que se trata es de extraer de la obra de Coloma una serie de sentencias, analizarlas moralmente, ver si constituyen un imperativo categórico y, por tanto, ley moral, válida universalmente, esto es, para todos los seres humanos, ateos, agnósticos, católicos..., e incluso para los que vivieran en Marte".

Coloma lanza así un mensaje moralizante confesional, religioso católico, trufado con ley universal para todos los seres racionales, "y se entiende que lo hace a propósito porque era un hombre de gran preparación, muy sólida. Hay cosas que se ven de manera muy clara, sentencias que la iglesia no puede decir a los no creyentes. Abre el abanico a las personas que se dirige con mensajes subliminales que se entienden perfectamente", explica. El investigador, para enmarcar la obra del jesuita, recuerda el periodo histórico tan convulso en el que vivió Coloma y del que nadie se puede sustraer: en la segunda mitad del siglo XIX, con la caída del reinado de Isabel II, empieza el sexenio revolucionario con la I República que fue verdaderamente caótico, la Restauración...". Coloma, ciertamente, es un autor que no tiene fin, "no se acaba nunca de estudiar, pero como él, otros muchos más a raíz de esta investigación y de estos mensajes morales al mundo aplicando el método de Kant", destaca el doctor.

Pero el tutor de Alfonso XIII también será en parte protagonista de un nuevo trabajo de Salido, ya que está elaborando una edición crítica sobre la última obra del jesuita, Fray Francisco (el cardenal Cisneros), que dejó inacabada (solo escribió 11 capítulos) por fallecer mientras la realizaba. Investigación que está llevando a cabo con motivo del V centenario del fallecimiento del cardenal Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá, donde todos los años celebran el día "cisneriano" (el 8 de noviembre), en que hay un acto académico solemne en que invisten a los doctores y es fiesta en la Universidad. "Me han pedido que haga esta edición crítica de Fray Francisco, no especialmente por Coloma, sino por Cisneros, pero, aunque sea así, Coloma saldrá a la palestra y yo, como jerezano, me sentiré muy orgulloso". Al respecto, Adolfo Carmona, uno de los conservadores del legado de Coloma, que reside en Jerez, está en contacto con Salido porque para dicha edición crítica se está buscando el manuscrito original, que no está en Jerez, y se está tratando de lograr en la Universidad Pontificia de Comillas de los jesuitas.

José Antonio Salido reside entre Ciudad Real y Madrid y visita cuando puede su ciudad natal. Jubilado, aunque con una intensa actividad desde el punto de vista académico, insiste en que esta tesis es un "homenaje a Coloma y a mi tierra". Un estudio que con toda seguridad el autor de Todos lloran celebraría y agradecería. Porque reconocimientos así son los que hacen falta a un nombre que fue apreciado en su tiempo. Pero, ¿y qué pasa con él hoy?