Los Claustros de Santo Domingo se abren al universo de Lolo Pavón

Los Claustros de Santo Domingo serán hoy, a las 19 horas, escenario de la inauguración de la exposición 'El universo de Lolo Pavón', organizada por el Ayuntamiento y la Escuela de Arte, con la colaboración de Romate. Una muestra bien merecida porque como dice su comisario, Domingo Martínez, "la obra de Lolo Pavón no es tan conocida como debiera. La ingente obra de Lolo (su creatividad no tenía límites: pintura, dibujos, cerámica, escultura, cine,…) ha sido mostrada en multitud de sitios y ha gozado de reconocimiento, ha tenido muchas etapas y ha participado en muchas aventuras plásticas, pero no se tiene aún quizás la suficiente perspectiva histórica para que ocupe el lugar que merece", añade.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 25 de febrero, presenta un recorrido antológico, tanto en su sentido de selección de 'fragmentos' o colecciones de obras como del carácter extraordinario del concepto, es decir, lo que se entiende que formaba su concepción del mundo y la forma que tuvo de compartirlo con todos. "Podemos -dice Martínez- disfrutar de su ingente cantidad de producciones dotadas de su parsimoniosa provocación, del aparentemente divertido aspecto formal que encierra un desgarrador grito de advertencia ante el sino de las especies o de la contundente alegría con la que interpreta la realidad cotidiana haciendo un profundo análisis social, algo que nos llevará sin ningún género de dudas a la contemplación y admiración de un verdadero protagonista de la creación artística de nuestro tiempo".

Un artista polifacético que se atrevió con pintura, dibujo, cerámica, escultura, cine...

Es Manuel Pérez Báñez quien más se aproxima al 'Universo Informal' y nos acerca a 'Los 7 mundos de Lolo Pavón' y explica que muchos cuadros de Lolo Pavón son "bandas sonoras", canciones pintadas, "sinfonías cromáticas de electrizantes colores tan de Lolo que casi podrían describirse en las claves musicales del rock, desde la sonoridad vital de sus siempre adorados Beatles hasta las atormentadas y aguardentosas historias de Lou Reed, Bowie o Tom Waits. O de Burning a Nacha Pop en terreno nacional".

Diego Vera, suegro, depositario y conservador de la obra de Lolo Pavón apunta que "hablar de los mundos o del universo de Lolo Pavón es adentrarnos en su misma naturaleza: en los sentimientos, en las vivencias y en su forma de vivir. Todo eso visto desde la cotidianeidad, la sencillez, la simbología e impregnado de poesía, musicalidad y ternura". Lolo Pavón "pinta lo que se le ocurre en ese momento, sus propias vivencias, las circunstancias que le rodean y en muchos de los casos se autorretrata como testigo mudo de la escena. Y eso lo hace, según sus palabras, recreando el mundo de los recuerdos infantiles, de los deseos, de los pequeños placeres o de las pequeñas cosas, de momentos íntimos llenos de soledad y desesperación, en unos casos, y en otros de una desbordante alegría de vivir. Todo ello pasado por un filtro de amor, humor, de surrealismo e ironía intentando con ello conectar y comunicarse con los espectadores de su obra buscando su complicidad". Un artista polifacético que se atrevió con todas las disciplinas: pintura, dibujos, cerámica, escultura, instalaciones, música y cine, ya que dirigió las películas 'Fango' y 'Almendras Verdes'.

Su temprana muerte, en 2010, cortó de raíz una de las carreras artísticas más prometedoras y prolíficas de la provincia y del panorama creativo español contemporáneo.