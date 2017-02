Carme Chaparro gana el Primavera de Novela con 'No soy un monstruo'

La periodista y presentadora de televisión Carme Chaparro ha ganado con su primer libro el Premio Primavera de Novela 2017, una obra policiaca titulada No soy un monstruo en la que habla del "lado oscuro" del periodismo a través de un caso de desaparición de menores. El jurado del premio, considerado uno de los más importantes de la lengua española y dotado con 100.000 euros, ha elegido esta obra entre los 1.125 originales que se presentaron a esta XXI edición, entre ellos el de la periodista que presentó su obra con pseudónimo. Una novela "trepidante que provoca en el lector un magnetismo irresistible hasta la resolución del caso", según el fallo del jurado de este premio, convocado por la editorial Espasa y Ambito Cultural de El Corte Inglés, y que ha estado presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Ramón Pernas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún.

Chaparro (Barcelona, 1973) ha expresado su alegría por este galardón para una obra que, ha asegurado, le había costado mucho esfuerzo emocional escribir porque "tiene partes duras".

"La novela habla de los monstruos que todos llevamos dentro, no hay que buscarlos fuera, y no sabemos qué hecho va a desencadenar que nos convirtamos en monstruos", ha indicado la periodista que también ha escrito en este libro sobre "el periodismo, las presiones que se reciben, las que soporta la Policía y las razones por las que en los informativos sale un tema y no otro".

Los periodistas, ha explicado en la rueda de prensa, "pocas veces nos abrimos en canal y contamos nuestro día a día sin matizar nada". Una novela "oscura y muy ágil" protagonizada por "dos mujeres fuertes", una inspectora jefe de Policía y una periodista.