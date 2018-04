El ciclo Campus Rock cierra el curso con Marina Gallardo

El ciclo de conciertos Campus Rock cierra el curso 2017-18 con la actuación de la cantante y compositora Marina Gallardo, que a partir de las nueve de la noche estará en el Edificio Constitución 1812.

Así, en los antiguos dominios del Aulario de la Bomba la artista continúa con las primeras fechas de presentación en directo de The Sun Rises In The Sky And I Wake Up, su último trabajo discográfico editado por Foehn Records y que supone una lograda evolución desde sus inicios folk a una madurez bañada en un exquisito dreampop.

La cantante y compositora presenta en directo su último trabajo

Marina Gallardo, aunque filósofa de formación, compone, graba y produce sus canciones. Desde la publicación de su primer disco hace una década (Working To Speak), pasando por Some Monster Die And Others Return y, el que hasta hace poco había sido su último trabajo, This Is The Sound, su sonido ha ido evolucionando -fruto del propio desarrollo personal- del folk rock de sus comienzos al dream pop que ahora empapa su reciente The Sun Rises In The Sky And I Wake Up.

Tras la excelente acogida de su nuevo álbum y su exitoso paso por citas como el festival Emergència de Barcelona, Gallardo continua presentando este trabajo arropada por la también nueva formación de su banda: batería electrónica y analógica, bajo, guitarras y sintetizadores.