Con un repertorio que va de obras del Barroco hasta piezas del gospel, la Camerata del Gran Teatro Falla actúa hoy en la iglesia de Santo Domingo dentro del ciclo En clave de Navidad. La formación participa en esta iniciativa solidaria -organizada por Cáritas, el Ayuntamiento gaditano y Diario de Cádiz- con la colaboración de Totem Ensemble: "Un quinteto de cuerda de la Sinfónica de Sevilla con el que ya hemos colaborado en otras ocasiones, por ejemplo, a comienzos de este año con motivo del Tricentenario del Traslado de la Casa de Indias -explica el director de la Camerata, José Luis López Aranda-. En este sentido, me gustaría apuntar que los músicos cobran a través de los fondos, aunque no se trate de un concierto de taquilla".

La cita comenzará a las 20.30 horas con una obra de Juan de Araujo (Los Negritos. A la Navidad del Señor) y terminará con una misa en estilo gospel que incluirá composiciones como Sing Joy!; Waiting; Jesus, What a Wonderful Child o Tell It on the Mountain. Entre medias, los solistas interpretarán trabajos de Mozart, Max Teger, Vivaldi o Adolphe Adam, entre otros.

Señala también López Aranda que esta será la última ocasión en que la Camerata del Gran Teatro Falla utilice este nombre: "No quiero profundizar pero es un paso lógico teniendo en cuenta que la formación lleva bastante tiempo sin que nadie confirme si existe o no. No tiene sentido una Camerata de un teatro que no esté en su programación habitual".