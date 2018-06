Blas de Lezo, vuelve el almirante

Lo advirtió y ha cumplido su palabra. Ya está en las librerías la nueva obra, la undécima, de Luis Mollá, 'El Almirante. La odisea de Blas de Lezo, el marino español jamás derrotado' (Almuzara), que presentará este sábado, 9 de junio, a las 21 horas, en los Claustros dentro del programa de la Feria del Libro.

Blas de Lezo, el almirante, cojo, manco y tuerto que logró una victoria determinante sobre los ingleses en Cartagena de Indias, alcanzó las cimas del escalafón de la Armada a una edad tan temprana que puede que no hayan existido casos semejantes en la dilatada historia de la institución naval. Lezo se vio obligado a ejercer el mando de buques y agrupaciones navales en los escenarios bélicos más difíciles de imaginar y en circunstancias, casi siempre combates al cañón, que no permitían dudar ni hacer concesiones que pudieran ser aprovechadas por esos zorros de los mares que han sido siempre los marinos ingleses. Más allá de su larga lista de virtudes como hombre y como marino, y también con sus imperfecciones, que las tuvo como cualquier ser humano, la figura de Blas de Lezo se identifica con la de un líder militar extraordinariamente heroico y con la de un entrañable ser humano que a los españoles no debería movernos a otro sentimiento que el de un enorme y sanísimo orgullo. Las heridas y mutilaciones recibidas por nuestro personaje en la batalla naval de Vélez-Málaga, en la defensa del castillo de Santa Catalina, en Tolón, y durante el asalto a Barcelona en 1714, a consecuencia de las cuales quedó cojo, tuerto y manco, son completamente veraces. "Con cada parte de su cuerpo que se fue dejando en los combates en los que participó, ganó un pequeño trozo de gloria para España. Gracias a la defensa de Blas de Lezo en Cartagena de Indias, quinientos millones de americanos hablan hoy la lengua española en lugar de la inglesa", apunta el autor.

En esta obra, el lector encontrará un personaje fascinante que, pareciendo de ficción, es completamente real, aunque los detalles de los que se verá rodeado sean en algunos casos producto de la fantasía del autor.

Nacido en Tarifa, Luis Mollá es capitán de navío de la Armada, piloto naval, especialista en Comunicaciones y diplomado de Estado Mayor. Tras varios años afincado en Jerez, ahora dirige en Madrid el colegio mayor mixto de la Armada 'Jorge Juan', ubicado en el campus universitario de la Complutense.