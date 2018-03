La propuesta del Ballet Nacional de España gana el Premio del Público

El espectáculo del Ballet Nacional de España, 'Eritaña, Zapateado de Sarasate, Soleá del mantón, Bolero y Alento', ha obtenido el XVII Premio del Público del Festival de Jerez, que organiza Diario de Jerez, con el patrocinio de González Byass. La apuesta de Antonio Najarro, director de la compañía, ha sumado una media de 9,50 puntos en la votación en la que participa el público asistente a los espectáculos que se celebran en el Teatro Villamarta durante el Festival, que este año se ha podido hacer también desde Internet, además de la clásica urna instalada en el hall del Villamarta. Con esta propuesta, que fue además la encargada de abrir el certamen flamenco el pasado 23 de febrero, se abordan todos los estilos de la danza española y hace un recorrido coreográfico que incluye la escuela bolera, la danza española y estilizada y, cómo no, el flamenco.

En la primera parte la propuesta que presentó el Ballet Nacional de España exhibe el sello propio de las coreografías de repertorio. 'Eritaña' muestra el estilo de su creador, Antonio Ruiz Soler. Y de este maestro también se puso en escena el 'Zapateado de Sarasate', "un hito" en su trayectoria creativa, en opinión de Najarro, y es que lo que se vio en el Teatro Villamarta fue la coreografía "completa" y no algunas de sus versiones. "Un ejercicio de arte, de técnica y elegancia", puntualizó. A esta primera parte también corresponden la 'Soleá del mantón' de Blanca del Rey, "una dama del flamenco", - y el 'Bolero' de Ravel que coreografiara Rafael Aguilar, a quien el Ballet Nacional de España rinde un homenaje. La segunda parte de la propuesta del BNE deriva hacia la nueva creación con 'Alento' de Antonio Najarro, , donde "reflejo mi forma de ver la danza española, concretamente la estilizada, con la que me siento más identificado". "Es una actualización de la danza, no una revolución", añadió.

Antonio Najarro recibió la noticia a través de este medio en Bogotá, donde se encuentra para actuar con su compañía desde este jueves al domingo, para regresar el lunes a España. El bailarín y coreógrafo aseguró que este premio "es una gran satisfacción, un galardón que recibimos con una gran alegría". "Estoy muy feliz", declaró desde Colombia.

Con este premio, consistente en una escultura con forma de guitarra del artista Sylvain Marc que recibirá en el transcurso del próximo Festival de Jerez, el Ballet Nacional de España recibe por segunda vez este galardón, que obtuvo en 2002 por 'Fuenteovejuna' con Antonio Gades. El último Premio del Público recayó en el gaditano Eduardo Guerrero.

Hay que destacar que el segundo espectáculo mejor valorado fue el de Andrés Peña y Pilar Ogalla con 'La turné' y 9,47 puntos y el tercer puesto fue para David Palomar y '¿Qué pasaría si pasara?' con 9,38 puntos. Le siguierion Antonio Molina con 9,35 y 'Flamenconautas' con 9,25 puntos.