El Ayuntamiento no ha recibido aún el edificio del Tinte para el Museo

Hace unos días el director del Museo Provincial de Cádiz aseguraba en una entrevista que el Ministerio de Cultura aún no ha recepcionado el edificio de la antigua Escuela de Arte -en el callejón del Tinte- para que se haga efectiva la anhelada y necesaria ampliación de la pinacoteca gaditana. Y efectivamente, es así, pero no porque el Ayuntamiento gaditano no haya hecho efectiva tal entrega, sino porque la Junta de Andalucía aún no ha devuelto el edificio a su propietario natural, que es el propio Consistorio.

Así lo han confirmado fuentes municipales, que han facilitado el informe en el que se da cuenta de todo el proceso referente al edificio ubicado en la plaza de Mina, 6, "que es de propiedad municipal", tal y como figura en el Registro de la Propiedad de Cádiz.

Fue en 1992 cuando el Ayuntamiento acordó en un pleno autorizar a la Junta que ocupara el edificio para la Escuela de Arte y el propio Museo.

El panorama cambió cuando se construyó la Casa de las Artes y se produjo el traslado de la Escuela de Arte al nuevo edificio de la Avenida de las Cortes, 3, del mismo modo que lo hicieron el Conservatorio de Música (en el Palacio de Recaño) y el de Danza (en la calle Arbolí). La Escuela de Arte, recoge este informe, "también tenía cedidas unas bóvedas en las Puertas de Tierra (San Roque) para talleres de grabado".

Y todo esto llevó al Ayuntamiento a "reclamar la reversión de estas antiguas sedes al patrimonio municipal", en un procedimiento reiterativo que se ha sucedido desde abril de 2012 (con el antiguo equipo de gobierno al frente), hasta final del pasado 2017, sin que todavía se haya efectuado el convenio que firmaron ambas instituciones en noviembre del pasado año para que el Ayuntamiento recuperara el edificio y pudiera hacer entrega al Ministerio de Cultura .

Ya en abril de 2012 el Pleno acordó comunicar a la Consejería de Educación la obligación de revertir los inmuebles municipales ocupados por la Escuela de Arte y los Conservatorios de Música y Danza tan pronto como se produjera el traslado al nuevo edificio, lo que se trasladó a la Consejería de Educación.

La historia continúa en agosto de 2012, cuando la Junta de Gobierno Local, ante la noticia de la puesta en funcionamiento de la Casa de las Artes, acuerda que "se requiera a la Junta de Andalucía y a los directores de los centros educativos reseñados, para que, ya desocupadas las dependencias, sean puestas formalmente a disposición material, con entrega de llaves" al Ayuntamiento. También se notifica a los agentes implicados.

En septiembre, el entonces director de la Escuela de Arte remite en un correo electrónico que ha entregado todas las llaves del edificio del Tinte de las Bóvedas de Puerta Tierra al secretario general de la Delegación de Educación de la Junta.

En octubre de 2012 Educación se pronuncia afirmando que se autoriza "la desafectación del uso docente de los inmuebles del Conservatorio de Danza y de Música" y añade que la Delegación de Gobierno "se pondrá en contacto con la municipal para la entrega de llaves". Si bien, puntualiza que "respecto al inmueble de la Escuela de Arte, se ha dado traslado de la solicitud municipal a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda por entender que es el órgano competente para resolver lo que proceda".

El Ayuntamiento vuelve a solicitar días después la desafectación del edificio, y en diciembre pide una vez más que se haga la devolución del inmueble municipal de la plaza de Mina, 6 "al estar destinado a la ampliación del Museo de Cádiz, así como de las bóvedas de Puertas".

El siguiente paso lo da la Junta en enero de 2013, que es cuando autoriza la desafectación del inmueble de las Bóvedas de Puerta Tierra, haciendo entrega de la llave unos días más tarde.

En febrero y junio del 13 el Ayuntamiento insiste en la recuperación de la Escuela de Arte, "al haber dejado de cumplir la función que motivó la entrega" y otorgando un plazo de 15 días para alegaciones.

Por fin en diciembre de 2014 se produce un convenio de colaboración patrimonial y urbanística entre la Consejería de Hacienda y el Ayuntamiento de Cádiz en el que se establece que la Junta pondrá por fin a disposición del Ayuntamiento el edificio, "preferentemente con destino a la ampliación del Museo".

Pero nada nuevo hasta que en octubre de 2017, ya con nuevo gobierno municipal, cuando "el pleno acuerda que el Ayuntamiento se haga de manera fehaciente y física del inmueble de su propiedad, y que una vez entregado por la Junta ceder este espacio al Ministerio de Cultura para elaborar el proyecto de ampliación del Museo". Pero hasta la fecha, la Junta no ha hecho entrega oficial del edificio.