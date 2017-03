Autonomía Obrera critica la política de personal de Eva Tubío al frente de Cultura

El sindicato Autonomía Obrera ha hecho público un comunicado en el que critica la política de personal en la Concejalía de Cultura que dirige Eva Tubío. La representación sindical critica la "precariedad laboral" y la "falta de control de las subcontratas" que prestan los distintos servicios. La concejala, por su parte, señaló ayer que los cambios en materia de personal llegarán "poco a poco" a su área y al resto del ayuntamiento.

Sostiene Autonomía Obrera en su comunicado que en Cultura se mantienen situaciones laborales que no apuestan por el empleo público, con "mezcolanza" de trabajadores públicos y privados, y que no son propias de un gobierno de izquierdas: "Aún se mantienen pliegos de condiciones donde existen claras irregularidades como en Teatros, con falsos autónomos que prácticamente no aportan ningún tipo de material, ya que el mismo es de la Delegación y simplemente se trata de mano de obra".

El sindicato se refiere también a los pliegos del personal del Reina Sofía, como las azafatas, o el de porteros del Falla, que afirman que está paralizado.

Eva Tubío salió ayer al paso de estas críticas . La concejala quiso restar importancia al apuntar que el problema no es sólo de Cultura, sino "de la estructura entera de personal de este Ayuntamiento". Por ello, señaló que el equipo de Gobierno está "intentando recuperar y remunicipalizar servicios en la medida en que se nos permite", algo que tienen que realizar "poco a poco" debido a "las restricciones en materia de personal y en materia presupuestaria". Ante esto, dijo que la intención del Consistorio es "ir recuperando todos aquellos servicios que a lo largo de los años se han ido privatizando".